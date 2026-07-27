Când vor circula din nou trenurile între Cluj și Oradea? Anunțul Ministerului Transporturilor

Secretarul de stat susține că pe toate cele patru loturi ale celui mai important proiect feroviar aflat astăzi în execuție în România se lucrează la „foc continuu”.

Conform acestuia, stadiul montării șinei a ajuns la peste 70% pe lotul 1 Cluj-Napoca – Aghireș, la 80% pe lotul 2 Aghireș – Poieni, 30% pe lotul 3 Poieni – Aleșd și la 65% pe lotul 4 Aleșd – Frontieră.

Horațiu Cosma spune că, în fiecare zi, sunt amplasate pe șantiere sute de tone de piatră spartă și sunt montate peste 2 kilometri de traverse și șină. Acesta adaugă că lucrările avansează într-un ritm susținut și la electrificare, la ultimele poduri aflate încă în execuție, precum și la stațiile și punctele de oprire de pe întregul traseu.

„Suntem foarte optimiști că până la 31 august vom atinge toate jaloanele europene asumate prin PNRR. Asta înseamnă aproximativ 2 miliarde de euro atrași pentru România”, susține Horațiu Cosma.

El adaugă că, după 31 august, adică după îndeplinirea jaloanelor PNRR, ritmul va trebui să rămână susținut, pentru că „obiectivul nostru rămâne redeschiderea circulației pe primele sectoare modernizate dintre Cluj și Oradea începând cu anul 2027”.

Citește și Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă nu vor circula în noaptea de 30 spre 31 iulie

2028, anul finalizării priectului

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor adaugă că în 2028 trebuie livrat integral proiectul care va reconecta Transilvania la standardele europene de transport feroviar.

În luna martie, premierul Ilie Bolojan spunea că faptul că nu se circulă pe calea ferată Cluj-Oradea de trei ani înseamnă pierderi și neplăceri pentru cetățeni. El spunea că a fost transmis un avertisment pentru constructori.