AUR cere rechemarea ambasadorului Andrei Muraru din SUA

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis luni un comunicat prin care cere rechemarea ambasadorului României în Statele Unite, Andrei Muraru, pe care îl acuză că „minte” în legătură cu relația bilaterală și că ar fi devenit „o vulnerabilitate majoră” pentru interesele României în raport cu administrația Trump.

AUR afirmă că Muraru a negat existența divergențelor dintre București și Washington și că prin acest lucru a contrazis pozițiile exprimate de oficiali americani.

Formațiunea susține că lipsa de acces a ambasadorului la niveluri relevante din administrația SUA dovedește izolarea sa și imposibilitatea de a reprezenta eficient România.

Totodată, partidul amintește că Andrei Muraru ar fi sprijinit public campania electorală a lui Joe Biden, un gest considerat „inadmisibil” pentru un ambasador.

„Muraru este inutil în relația cu administrația Trump și reprezintă o vulnerabilitate pentru România”, se arată în comunicat.

AUR compară situația României cu cea a Republicii Moldova, care și-ar fi rechemat ambasadorul din SUA în condiții similare, și acuză autoritățile române că, prin menținerea lui Muraru la post, transmit administrației americane un mesaj de sfidare.

Formațiunea mai susține că tentativele diplomatului de a intra în contact cu cercurile conservatoare apropiate de Trump ar fi „jalnice și sortite eșecului”, ceea ce, potrivit AUR, ar afecta grav imaginea României în SUA.

Citește pe Antena3.ro Copiii care trăiau în sălbăticie de aproape 4 ani au fost găsiți. Cum a fost rezolvat cazul care a ținut o țară întreagă în tensiune

(sursa: Mediafax)