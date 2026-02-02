Băluță despre Bolojan: Are o problemă de dialog. Știe un singur lucru, să taie

Băluță a spus că PSD discută și îi explică argumentat premierului Bolojan soluții pentru relansare, dar „dânsul are o problemă la acest tip de dialog”.

Întrebat, la Digi 24, ce face PSD în privința lui Ilie Bolojan, primarul Sectorului 4 a spus că „PSD niciodată nu va lucra împotriva româniilor, niciodată nu vom adânci criza în care societatea românească se află, niciodată nu ne vom preocupa exclusiv de lucrurile pe care domnul Bolojan le face, că dacă vă uitați, ca și măsură nu putem să aplaudăm un om care știe un singur lucru, să taie”.

„Dacă îmi spuneți o altă măsură de construcție pe care a făcut-o, vă felicit. Ăsta este singurul lucru pe care știe să-l taie. Atât. Nimic mai mult. Măsurile de reconstrucție, protecția oamenilor vulnerabili nu intră în preocupările dânsului”, afirmă Băluță.

Despre creșterea economică din 2025, primarul Sectorului 4 spune că „este adevărat că am avut creștere economică în 2025 și n-am stagnat din punct de vedere economic”.

Întrebat dacă PSD îi pune condiții lui Bolojan, Băluță a spus că există una „simplă”: „Condiția pe care PSD o a pus-o a fost ca în acest pachet să fie incluse și măsurile de relansare economică. Simplu. Nu e nimic complicat”.

(sursa: Mediafax)