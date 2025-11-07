Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică

"Vreau să avem un plan concret care să pună Bucureştiul pe lista capitalelor europene cu cea mai bună calitate a vieţii. (...) Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică. Respect decizia foştilor primari şi nu vreau să mă compar cu alţi candidaţi care poate se gândesc la mai mult. Dar, pentru mine, Bucureştiul nu este o rampă, ci este o responsabilitate. Nu candidez ca să urc mai sus, ci ca să merg mai adânc în problemele reale ale oraşului, acolo unde oamenii aşteaptă soluţii, nu discursuri. Cred într-un Bucureşti al oamenilor, nu al intereselor, într-un Bucureşti care respiră, funcţionează şi oferă şanse tuturor", a afirmat Băluţă.



El i-a mulţumit liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru "felul echilibrat în care a ţinut partidul unit, într-o perioadă extrem de dificilă".



"Faptul că PSD rămâne astăzi un partid de guvernare capabil să livreze rezultate arată că ne facem treaba bine. Dar, ştiu că putem face mai mult şi despre asta vreau să vorbesc. Am luat decizia să candidez pentru Primăria Bucureştiului, o decizie asumată, luată cu toată responsabilitatea. Candidez pentru că ştiu că Bucureştiul are nevoie de un primar care face, nu doar vorbeşte", a transmis social-democratul.



Daniel Băluţă a susţinut că, în calitate de primar al Sectorului 4, a atras fonduri europene totalizând peste 5 miliarde de euro şi a realizat prima staţie de metrou construită de administraţia locală. El a menţionat, totodată, investiţiile în spitale, centre medicale moderne, consolidarea instituţiilor de învăţământ, infrastructura rutieră din Sectorul 4.



Băluţă a pledat pentru o colaborare "reală" între Primăria Capitalei, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Consiliile locale de sector, Guvern şi alţi parteneri relevanţi.



"Cred într-o administraţie în care Bucureştiul funcţionează ca un tot unitar. Un oraş nu poate fi împărţit în bucăţi care nu vorbesc între ele. Transportul, locuirea, educaţia, sănătatea, mediul - toate fac parte din aceeaşi respiraţie a oraşului. Dacă o parte se sufocă, tot sistemul suferă", a evidenţiat social-democratul.



El a precizat că, în cadrul campaniei electorale, va promova soluţii şi parteneriate, în vederea creşterii calităţii vieţii şi reducerii costurilor.

