Alegerile la București, pe muchie de cuțit. Bolojan, despre termenul limită

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   21:18
Sursa foto: gov.ro/Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan afirmă că susține organizarea cât mai rapidă a alegerilor la Primăria Capitalei, dar în coaliție nu există încă un acord pentru convocarea scrutinului în această toamnă.

Dacă până săptămâna viitoare nu se adoptă o hotărâre de guvern, alegerile nu vor mai putea fi organizate în 2025, a spus Bolojan la News Pass de la B1.

Premierul a precizat că adoptarea hotărârii ține de o decizie a Guvernului, dar a recunoscut că „astăzi nu avem un acord în coaliție pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

Referitor la poziția sa personală, Bolojan a spus: „Eu personal cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru București. Pentru că, chiar dacă domnul vice-primar, actualul primar interimar Bujduveanu, văd că lucrează în aceste zile și face tot ce poate să ducă lucrurile înainte, gândiți-vă că un primar care are toată legitimitatea, are un vot în spate, are o altă forță, o altă autoritate, are o altă perspectivă decât un interimar”.

Bolojan a adăugat: „Nu e ușor să menții coerența și solidaritatea unei coaliții de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenția lui la electorat, la ceea ce a spus în ultima perioadă. Și atunci, asta ar fi o tensiune suplimentară”.

