Bolojan: „Fiecare caz de femicid este o dramă. Cer instituțiilor să-și schimbe urgent abordarea”

„Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”, a transmis Ilie Bolojan, marți, pentru a marca Ziua Internațională a pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Premierul a evidențiat importanța modificărilor legislative aflate în prezent în procedură parlamentară, menționând printre acestea: „prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă, eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție”. De asemenea, anchetele în cazurile de violență domestică din culpă vor continua chiar și atunci când plângerea este retrasă.

Prim Ministrul a subliniat că schimbările legislative trebuie să fie dublate de competențele instituțiilor responsabile, punctând: „Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”.

Ilie Bolojan a salutat inițiativa Ministerului Afacerilor Interne de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care prevede ca agresorii să fie prezentați imediat procurorului atunci când încalcă un ordin de protecție, subliniind: „Un alt palier pe care trebuie să lucrăm este creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului”.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, conchide șeful Guvernului.

(sursa: Mediafax)