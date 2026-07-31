Criza energiei aprinde disputa Bolojan-Grindeanu. Premierul interimar explică de ce hidrocentralele nu pornesc: „E simplu să vii cu acuze de natură politică”

Disputa apare în contextul crizei energetice anunțate pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică provocate de secetă și de reducerea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării.

Bolojan respinge acuzațiile PSD privind hidrocentralele blocate

Sorin Grindeanu a declarat că va analiza proiectul prin care Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan intenționează să instituie o stare de alertă energetică și a criticat blocarea unor investiții hidroenergetice.

Liderul PSD a susținut că șapte hidrocentrale sunt oprite din cauza deciziilor Ministerului Mediului și ale reprezentanților USR.

„Eu v-aș aduce aminte că în acest moment sunt șapte hidrocentrale care sunt blocate, pentru că doamna Buzoianu și cei de la USR s-au comportat iresponsabil. Când ai și aceste blocaje în construcția de hidrocentrale, probabil că justifică o intrare într-o situație de acest tip. Încă nu știu cum arată acel proiect sau ceea ce vor să aprobe în guvern, dacă au competențele legale să declare această stare de criză, cu alte cuvinte, care ar fi efectele”, a spus Sorin Grindeanu.

Premierul interimar a respins această interpretare și a afirmat că astfel de acuzații simplifică o situație complexă.

„Scuzați-mă, e foarte simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații. Așa cum știți, există, din păcate, multe procese care au fost generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizații de mediu, de construire și așa mai departe”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul: Blocajele vin din instanțe și contestații

Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Mediului nu este responsabil pentru oprirea proiectelor hidroenergetice, ci că situația este determinată de procedurile judiciare și de contestațiile formulate împotriva investițiilor.

„Dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări”, a precizat premierul interimar.

Potrivit acestuia, România trebuie să finalizeze proiectele care sunt deja într-un stadiu avansat de execuție, deoarece acestea ar putea contribui la creșterea producției de energie și la stabilizarea sistemului energetic național.

„Și eu consider că odată ce o lucrare este realizată într-o proporție foarte mare, odată ce intervenția omului s-a făcut masiv într-o anumită zonă, decizia rațională este să încheiem aceste lucrări și fiecare capacitate realizată în proporție de 70%, 80%, 90%, așa cum avem câteva capacități, odată intrată în producție, ar fi un aport suplimentar la o producție de energie electrică pe apă, una dintre cele mai curate și la echilibrarea sistemului național”, a afirmat Bolojan.

România intră în stare de alertă energetică din cauza secetei

Conflictul politic are loc în momentul în care Guvernul pregătește măsuri pentru gestionarea unei situații dificile în sectorul energetic.

Ilie Bolojan a anunțat că România va intra în luna august într-o stare de alertă la nivel național, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

Premierul a explicat că debitul Dunării a ajuns la valori mult sub nivelul normal pentru această perioadă, afectând inclusiv funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 mc/s cu posibilitatea scăderii cu încă 100 mc/s. Ca efect a acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația, zilele trecute, să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare, există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup”, a explicat premierul Bolojan.

Criza energetică readuce în prim-plan investițiile hidro

Disputa dintre liderii politici readuce în atenție problema investițiilor hidroenergetice din România, proiecte considerate importante pentru creșterea capacității de producție și pentru echilibrarea sistemului energetic.

În contextul secetei severe și al reducerii producției disponibile, autoritățile susțin că finalizarea capacităților aflate aproape de terminare ar putea reprezenta o soluție pentru creșterea independenței energetice.

Pe de altă parte, proiectele hidroenergetice au fost contestate de organizații de mediu, iar unele investiții au fost suspendate prin decizii ale instanțelor.