Bolojan despre coaliție: Nu poți să faci reforme și să fii în permanență cu ochii pe sondaje

Premierul Ilie Bolojan a afirmat: „Voi fi pe această funcție cât timp voi putea să fac ceva pentru că dacă stai pe o funcție și nu poți să faci ceea ce trebuie, nu are rost să mai stai pe acolo. Iar stai pe o funcție cât timp ai o coaliție în spate care susține acest lucru”, vineri la Radio Europa Liberă.

Privind modul de funcționare al coaliției, Bolojan a spus: „Aici e vorba de o realitate pe care nu o putem nega, avem astăzi o coaliție care este dată de o aritmetică parlamentară. Nu întotdeauna într-o coaliție, indiferent ce partide sunt, lucrezi cu cine ai cele mai mari afinități, dar în momentul în care trebuie să ții stabilitatea unei țări, înseamnă că trebuie să lucrezi responsabil”.

Acesta a avertizat cu privire la „pulverizarea politică”, subliniind despre formațiunile aflate în coaliție, „niciun partid nu poate să facă lucrurile de unul singur, dar fiecare partid poate să blocheze lucrurile”.

„Nu poți să faci reforme și în același timp să fii în permanență cu ochii pe sondajele de opinie și să vii cu un concurs de frumusețe politică. Trebuie să lucrezi responsabil că, într-adevăr, atunci cât îți închei mandatul de o lună, de o zi, de șase luni de zile, să știi că poți să mergi pe stradă cu fruntea sus, nu să ne laude toată lumea, dar să nu ne înjure toată lumea”, a mai adăugat liderul de la Palatul Victoria.

