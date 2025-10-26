Bolojan, huiduit și la Catedrală: „Huo! La pușcărie”

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   15:10
Sursa foto: Hepta

A treia zi de huiduieli pentru premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a fost huiduit de mulțime, duminică, la sfințirea Catedralei Neamului, după ce, cu doar o zi în urmă, a fost huiduit, la Carei, iar la Iași, cu două zile în urmă, Ilie Bolojan a avut parte de același tratament.

„Huo! La pușcărie, huo! Demisia, demisia, demisia! Hoțule! Dă-ți demisia că nu te mai vor românii! Demisia, seriosule! Ați tăiat salariile oamenilor”, i-au strigat duminică protestatarii premierului.

După ce mai mulți români l-au huiduit pe Ilie Bolojan la Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, premierul a mărturisit că nu are „niciun fel de problemă”.

„Nu vă faceți griji. Ascultați-mă. Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri. N-am probleme din astea. Înțelegeți? N-am niciun fel de probleme”, a spus șeful Executivului.

Potrivit Gândul, miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au fost întâmpinați de huiduieli din partea unui grup de participanți. În timp ce miniștrii Apărării și Externelor părăseau locația și se îndreptau spre hotelul Marriott, unii dintre cei prezenți au scandat lozinci precum: „Huo! Hoții! Aveți 7%! Ați vândut România, trădătorilor! Demisia! Hoții În Ucraina, băi!”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Ilie Bolojan huiduit puşcărie catedrala neamului
