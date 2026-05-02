„Brava eroină ce vrea să scape de vrăjmaşi!” Oana Gheorghiu, personaj de poezie 

Senatorul PACE, Clement Sava, i-a răspuns în versuri vicepremierului Oana Gheorghiu, în problematica privind listarea la bursă a unor companii de stat neperformante.

„Noaptea ca hoţii

Un vicepremier pizmaş descoperi la ceas de noapte

Că ţara nu e ONG şi că a vinde tot nu poate

Că-i stau în cale nişte-aleşi de care nu a vrut să ştie

Dar uite că acum e musai să le trimită-o poezie.

Aşa că brava eroină ce vrea să scape de vrăjmaşi,

Şi ţara să o vândă ieftin, să-i exileze pe pălmaşi,

Trimise un răvaş de suflet slujbaşilor din Parlament

Să nu o zboare-acum din scaun, și-o să le dea un stimulent.

Că la Palat e jale mare și multe miliarde-n joc,

Așa că bine-ar fi de-ar sta și-aleșii ăștia-un pic pe loc,

Să plece-n lumea largă-averea în alte mâini mai pricepute,

Că voi românii n-aveți treabă și nu vă trebuie griji multe.

Așa grăi preafericita către alesul ei popor,

Dar lumea-i proastă, nu-nțelege c-a vinde este mai ușor

Decât să ai, să crești și să mai lași și-n viitor

Să mai trăiască și copiii-acestui umilit popor.

Și-acum e supărare multă pe-acești țărani needucați

Ce nu pricep că e mai bine să-i facă pe străini bogați

Și nu acceptă soarta cruntă emisă ferm de la Palat:

Voi ciocul mic și stați în case, că șefii știu ce au dictat!”, este poezia lui Clement Sava, senator PACE.

Printre companiile cu capital de stat incluse pe lista posibilelor listări sau pachete cu verdictul „condiționat” sunt CN APM Constanța, ,Salrom (condiționat), Romarm/ Cugir (condiționat), Poșta Română (condiționat) și Transgaz (condiționat), iar „amînat”, CNAB București și Nuclearelectrica. La Transelectrica nu se recomandă, prentru că statul are 58,69%, iar orice ABB semnificativ coboară sub pachetul de control.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)