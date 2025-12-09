Călin Georgescu acuză actuala putere de „lovitură de stat” și „asasinat economic”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, lansează un nou atac dur la adresa actualei clase politice, acuzând guvernarea de „lovitură de stat” și de distrugerea valorilor democratice. Într-un discurs susținut în fața susținătorilor săi, Georgescu a afirmat că românii trec printr-o perioadă de „extremă austeritate”, iar sacrificiile oamenilor nu sunt în zadar.

Călin Georgescu a susținut că, în urmă cu un an, „statul a dat lovitura de stat împotriva propriei țări”, blocând voința unui popor care „după 35 de ani a decis să își conducă singur țara și să instaureze democrația participativă”. În opinia sa, nu poate exista democrație fără valori creștine, libertate și credință: „Poporul român a înțeles că nu există democrație fără Dumnezeu”.



Fostul candidat a acuzat actuala conducere de instaurarea unei „oligarhii” care „l-a scos pe Dumnezeu din ecuația vieții” și de anularea votului a milioane de cetățeni. „Ați compromis ideea de democrație, într-un mizerabil act de inconștiență politică”, a spus acesta.



De asemenea, Călin Georgescu a afirmat că guvernarea a transformat justiția într-o armă electorală, a ratat șansa relansării economice și a aplicat măsuri „catastrofale”, echivalente cu un „asasinat economic împotriva propriului popor”.



Acesta a criticat lipsa de competență și promovarea imposturii: „Ați compromis ideea de competență, promovând diplome de debara și prostie solemnă”. Georgescu a subliniat că tinerii trebuie să fie în centrul dezvoltării naționale, iar femeile merită respect și șanse reale, nu „promovări de canapea”.

Un alt punct critic l-a reprezentat tema suveranității: „Ați măturat pe jos cu voința unui popor, înlocuind-o cu deciziile stăpânilor voștri de la Bruxelles. Apropo, carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal”.



Georgescu a acuzat, de asemenea, abandonarea pensionarilor și militarilor, afirmând că promisiunile făcute acestora au fost doar instrumente electorale.

„Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot”, a concluzionat fostul candidat, încheind cu un mesaj categoric: „Ajunge!”,.

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

(sursa: Mediafax)