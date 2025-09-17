Călin Georgescu se crede președintele Americii: „Dosarul meu, o copie la indigo a celui al lui Trump”

„Rechizitorul este un discurs. Dosarul care este o copie la indigo a dosarului din anul 2016, a președintelui Trump, cu aceleași acuze, s-au schimbat actorii. Și așa cum s-a dovedit adevărul și s-a arătat adevărul în dosarul președintelui Trump, așa se va arăta adevărul aici. O țară dăinuiește prin cei curajoși care îndrăznesc și se stinge prin cei lași care se vând precum Iuda. Acum 2000 de ani era un iuda. Acum sunt milioane de Iuda. Vinovăția creează minciună, iar minciuna creează șantajul care conduce această țară. Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000, 11 septembrie, ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-soroșistă a înlocuit argumentul cu glonțul. Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir, pentru că el a fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, față de adevăr, față de libertatea de conștiință, față de libertatea de exprimare și față de Dumnezeu, este rezultanta acțiunii oligarhiei globalist-soroșiste care a dezlănsuit dezumanizarea lumii cu un singur scop, controlul ei”, spune Călin Georgescu.

El afirmă că, „deocamdată în România, oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție pe care o instrumentalizează, asemenea unui glon, cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român țara înapoi. Cu alte cuvinte, să fie România românilor, să fie o națiune liberă, suverană și demnă”

De asemenea, el afirmă că se dorește înlăturarea sa, printre altele, pentru că vrea „fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu și ca România „să devină ceea ce merită, și anume placa turnanta a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor”.

Călin Georgescu a fost la poliție pentru că este sub control judiciar.

El a refuzat să răspundă vreunei întrebări a jurnaliștilor prezenți.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat, la 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024, dispunând trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se numără fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, și Potra Horațiu, considerat liderul grupului paramilitar.

Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, respinge acuzațiile lui Călin Georgescu la adresa sistemului judiciar românesc. Ministrul cataloghează drept discurs politic, declarațiile fostului candidat la alegerile prezidențiale, după trimiterea sa în judecată.

Afirmațiile lui Călin Georgescu, după trimiterea sa în judecată, sunt declarații politice, consideră ministrul Justiției, Radu Marinescu. Discursul politic nu își are locul în realitatea juridică, Georgescu fiind un inculpat trimis în judecată, în momentul de față, a spus ministrul Justiției într-o intervenție la Antena 3 CNN.

„Eu le văd ca pe o declarație politică, ca pe un discurs politic în care dânsul a ales să folosească un anumit narativ. Evident că își poate alege comparațiile care îi sunt cele mai reconfortante. Dânsul se poate vedea în orice fel de ipostază, dar în momentul de față, realitatea juridică în statul de drept care este România, este aceea că dânsul este inculpat, este trimis în judecată și urmează să se desfășoare un proces penal cu privire la situația dumnealui. Aceasta este realitatea, cu aceasta se confruntă în momentul de față.”

Narativul lui Călin Georgescu despre anumite scopuri politice și încălcarea drepturilor este combătut de Radu Marinescu. Ministrul Justiției amintește că sistemul judiciar din România a fost evaluat cu obiectivitate, iar dreptul la apărare este garantat.

„Față de afirmațiile că România a fi un stat care urmărește anumite scopuri politice cu încălcarea unor drepturi, acest narativ nu poate să fie primit. În acest sens avem o evaluare făcută asupra sistemului de justiție din România în mod obiectiv, la nivel european, și sistemul de justiție din România întrunește toate acele exigențe care privesc și obiectivitatea, și imparțialitatea, și respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a spus că nu dorește să comenteze discursul politic al lui Georgescu. Tehnic, Radu Marinescu a punctat că este vorba despre o persoană care are calitatea de acuzat pentru infracțiuni foarte grave, care merge în fața justiției, are într-un sistem de drept și democratic toate instrumentele pentru a-și exercita dreptul la apărare, și la capătul acestui drum judiciar se va stabili adevărul de către o instanță imparțială.

