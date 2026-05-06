Când oamenii nu mai au unde să se apere, PUSL deschide linia anti-abuz: asistență juridică gratuită pentru români

Românii care consideră că drepturile le-au fost încălcate sau care au nevoie de sprijin juridic pot trimite un memoriu în care să prezinte situația cu care se confruntă, însoțit de documentele relevante, la adresa: stopabuzurilor@pusl.ro.

Solicitările vor fi analizate de specialiști, iar persoanele care necesită clarificări suplimentare vor putea fi contactate pentru o discuție directă cu un consilier juridic al PUSL, la sediul partidului din Șos. Kiseleff nr. 57, București. În anumite cazuri, cei care au nevoie de sprijin pot beneficia ulterior și de asistență juridică pro bono din partea unui avocat.

Prin această inițiativă, PUSL își propune să ofere un sprijin real cetățenilor care nu au posibilitatea de a lupta singuri cu abuzurile sau cu problemele juridice complicate și să faciliteze accesul oamenilor la justiție.