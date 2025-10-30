Candidatul umanist la Primăria Capitalei, Liviu Negoiță, dezvăluie că Guvernul deține 70% din terenurile libere din București

Candidatul Partidului Umanist Social Liberal la alegerile pentru Primăria Capitalei, Liviu Negoiță, a dezvăluit, ieri, că se află în posesia unor informații potrivit cărora Guvernul României deține aproximativ 70% din suprafețele de terenuri libere la nivelul Bucureștiului. Negoiță va solicita oficial premierului Ilie Bolojan să pună la dispoziție situația exactă a acestor terenuri. Candidatul umanist propune ca o parte a acestor terenuri să treacă în administrarea municipiului București, pentru ca autoritățile locale să poată construi pe ele școli, grădinițe și, mai ales, parcări. De altfel, umaniștii acuză o practică abuzivă a poliției locale împotriva șoferilor bucureșteni.

Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, acuză polițiile locale ale sectoarelor și ale Primăriei Capitalei de un adevărat asalt asupra cetățenilor. „Noi nu mai avem unde să parcăm în București. Cu toate acestea, suntem amendați, în fiecare zi, când ajungem acasă. Ne amendează poliția locală, deși este evident că nu avem unde să parcăm mașinile. Suntem amendați în fiecare zi pentru că ne-am permis să ajungem acasă! Este, în momentul de față, un adevărat asalt al poliției locale împotriva cetățenilor Bucureștiului. Pare că nu ar mai trebui să locuim aici și că trebuie să plecăm altundeva”, a declarat Lavinia Șandru într-o conferință de presă organizată de către candidatul umanist la Primăria Capitalei, Liviu Negoiță.

În acest context, Liviu Negoiță a precizat că „discutăm despre un blocaj total în ceea ce privește capitala României. Voi face o interpelare directă pe adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, și anume dacă tot a ieșit și a anunțat că are un candidat pe care îl susține în această competiție pentru Primăria Capitalei, să spună bucureștenilor în ce procent deține Guvernul României, prin intermediul ministerelor, terenuri în Capitală”.

Ilie Bolojan, somat să pună la dispoziție situația acestor proprietăți

Din informațiile obținute de Liviu Negoiță, din perioada în care a ocupat funcția de primar al Sectorului 3 (2004 – 2012), „Guvernul României, prin intermediul ministerelor, deține din terenul liber aproximativ 70%. Avem un oraș care se sufocă, un oraș care nu are parcuri, iar cele pe care le are nu sunt întreținute, un oraș care nu poate să construiască, pentru că nu are teren la dispoziție, școli, creșe, grădinițe, un oraș care se sufocă în trafic, cu un guvern care deține aproximativ 70% din suprafața aceasta liberă, care ar deveni domeniu public al statului și care ar prinde foarte bine. Bucureștiul trebuie să administreze acest teren, iar forma juridică de transfer ar fi ușor de găsit. Discutăm de statul român, de capitala României, de Guvernul României”.

„Nu putem să fim ipocriți și să spunem că nu avem terenuri pentru parcări, că nu avem teren pentru locurile de joacă, pentru terenurile de sport”, a adăugat candidatul umanist.

În acest sens, Partidul Umanist Social Liberal, împreună cu Liviu Negoiță, ca și candidat al acestui partid la alegerile din 7 decembrie, solicită Executivului să spună, pe fiecare minister în parte, ce teren deține, în ce calitate deține acest teren, ce se întâmplă;ă cu terenul și ce are de gând să facă cu el, pentru ca bucureștenii să se pronunțe în cunoștință de cauză.

Fostul primar a blocat avizele pentru defrișarea arborilor care pun în pericol siguranța cetățenilor

Conform acestor informații, în perioada 2000-2004, sub mandatul de primar general al Capitalei al lui Nicușor Dan, s-au solicitat numeroase avize de toaletare sau chiar de defrișare a arborilor care prezintă pericol pentru populație, dar răspunsurile au fost insuficiente. Cu titlu de exemplu, la nivelul Primăriei Sectorului 5, administrația locală a cerut Primăriei Generale, în 2021, 325 de avize de eliminare a acestor arbori periculoși. Au existat zero avize emise de către fostul primar general, actualul președinte al României.

În anul 2022, la nivelul aceleiași primării de sector, s-au solicitat 656 de avize și au fost emise doar 30 de avize. În 2023, s-au cerut 682 de avize și au fost emise 14, iar în anul 2024 au fost solicitate 96 de avize și a fost eliberat unul singur.

„După plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, aceeași Primărie a Sectorului 5 a făcut solicitări și anul acesta și au fost emise 844 de avize. Situația impunea eliberarea acestor avize, deoarece acești copaci reprezentau un pericol pentru siguranța cetățenilor. Așa au stat lucrurile sub conducerea fostului primar general. De aceea, este foarte important ceea ce am solicitat domnului prim-ministru, să ni se pună la dispoziție situația juridică a proprietăților pe terenurile libere din București”, a mai precizat Liviu Negoiță.

Sfatul PUSL pentru Nicușor Dan: Să stea de-o parte când cineva de la USR îi cere sprijinul

Umaniștii precizează că au observat că, în ultima perioadă, se înghesuie tot mai mulți membri actuali sau foști membri ai USR pentru a obține sprijinul președintelui Nicușor Dan în această bătălie electorală. PUSL îi transmite, pe această cale șefului statului un sfat. „Dacă facem o analiză a celor de la USR care ar fi trebuit să pună România pe roate, îl avem pe domnul Ghinea, care a impus ținte în PNRR pentru ca România să nu le poată atinge și să nu poată atrage finanțarea. Ne mai uităm la miliardul de euro dat pe vaccinuri de către ministrul USR al Sănătății, Vlad Voiculescu. Este o problemă cu studiile celor de la USR. Dacă ne uităm la ministrul Apărării sau la prefectul Capitalei, acolo există probleme. Au studii relative, zic unii. Am văzut de s-a întâmplat la Sectorul 1 din punct de vedere legal, când a fost o doamnă de la USR primar de sector. Un fost ministru al Justiției de la USR, domul Stelian Ion, a avut probleme cu o casă de la ANL”, a declarat purtătorul de cuvânt al PUSL, Lavinia Șandru.

Aceasta susține că „toți acești oameni, când au avut posibilitatea să facă ceva pentru România, au făcut numai pentru ei, și nu tocmai prin mijloace legale. Sfatul nostru pentru domnul Nicușor Dan este să se uite puțin mai bine la cei de la USR care îi cer sprijinul în momentul de față. Noi avem convingerea că, de la nivelul funcției prezidențiale, nu va sta lângă oameni care i-ar putea face mai mult rău decât bine. Ar face bine să se stea de-o parte când este vorba de sprijinul pe care i-l cere cineva de la USR”.