Cătălin Drulă, atac la adresa lui Băluță: „Comunicarea acestui domn e o butaforie!”

„Toată comunicarea acestui domn e o butaforie, ca o fântână cântătoare. Mă uit la dl. Băluță cum inventează niște cifre fantasmagorice în timp ce, de fapt, falimentează bugetul Sectorului 4, chiar și așa generos cum i l-a împărțit guvernul, în dauna primăriei generale”, a transmis Drulă, vineri, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Candidatul USR susține că primarul PSD ar fi trecut în buget aproape 5 miliarde de lei din programele PNDL sau Anghel Saligny, fonduri „care nu există în execuție, nici ca venituri, nici cheltuieli. Sunt doar pe hârtie, doar din pix”.

„Între timp, acumulează datorii și lasă facturi neplătite. Doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi. Enorm. “90% fonduri europene”. O afirmație 90% fake. PNDL/Saligny sunt fonduri de la bugetul de stat, nu europene - și oricum nu există în realitate. Nu le-a investit, nu le-a cheltuit, nu le-a primit de la guvern”, continuă fostul ministru al Transporturilor.

În încheierea mesajului, Cătălin Drulă a transmis: „Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților. În timp ce ne zâmbește pe zeci de milioane de pe toate gardurile, clanurile care mutilează orașul își freacă mâinile”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)