Drulă, întrebat dacă mai e susținut de Nicușor Dan: Da. Am mai avut o întâlnire cu el

Întrebat, joi, la Digi24, dacă Nicușor Dan, președintele României, îl mai susține, Cătălin Drulă a răspuns scurt: „Da”.

De asemenea, el a afirmat că a mai avut, recent, o întâlnire cu șeful statului.

„Da, am mai avut o întâlnire în care am discutat despre acest proiect de transpunere a referendumului. Am discutat pe textul pe care l-am depus cu el. M-am sfătuit chiar pe text, nu numai pe principiu. Este un text agreat, e un text care are implementarea imediată. Putem intra în detalii tehnice, dar practic toate aceste taxe și impozite colectate se duc într-un buget central și se face o hotărâre de Consiliu General unde se distribuie apoi. Se păstrează ce trebuie pentru Primăria Capitalei, de exemplu pentru dezvoltare de rețele mari de transport, pentru termie, pe bază de nevoi și pe criterii obiective se împart banii mai departe la sectoare și nu se mai dau la Ilfov. (...) Eu cred că cel mai mult contează votul bucureștinilor, dar mă bazez pe susținerea lui Nicușor Dan, dacă proiectul nostru are succes. Pentru că, pe mine, mă interesează mai mult susținerea lui Nicușor Dan, pentru când aș fi primar”, încheie Drulă.

(sursa: Mediafax)