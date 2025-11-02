Cătălin Drulă: Bucureștiul trebuie să rămână pe drumul onest început de Nicușor Dan

Cătălin Drulă va fi validat oficial, duminică, drept candidatul USR la Primăria Capitalei.

Într-un discurs susținut la evenimentul de lansare, Drulă a rememorat începuturile mișcării civice care l-au adus pe Nicușor Dan în prim-planul vieții publice și a transmis că lupta pentru un București onest și funcțional trebuie continuată.

„Alegerea din 7 decembrie este între continuarea drumului onest deschis de Nicușor Dan și întoarcerea orașului în mâinile grupărilor de interese care l-au adus în starea de decapitalizare”, a spus Drulă.

El a subliniat că în mandatul lui Nicușor Dan s-au făcut investiții esențiale în termoficare și transport public, „în pofida unui buget insuficient”, și a promis că va accelera ritmul lucrărilor: „Nu putem aștepta încă 20 de ani pentru modernizarea rețelei de termoficare. Trebuie să o facem în 5-6 ani”.

Drulă a prezentat și o parte din prioritățile sale pentru București: modernizarea bulevardelor și a transportului în comun, extinderea rețelei de tramvai și metrou, investiții în spații publice și parcuri noi, precum și un plan pentru reducerea poluării. „Aerul pe care îl respirăm trebuie să devină o prioritate politică”, a afirmat el.

Deputatul USR a spus că miza alegerilor este integritatea administrației: „Se poate și să faci, și să fii onest. Despre asta este vorba, despre a fi competent și a nu tremura în fața rețelelor de interese”.

