Cei mai mulţi bucureşteni ar vota cu Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, dacă ar fi alegeri

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   15:40
Sursa foto: Daniel Băluță

Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pe un eşantion de 1.000 de persoane din Municipiul Bucureşti.

Conform sondajului, dintre persoanele care au răspuns întrebărilor, 62% au exprimat o preferinţă pentru unul dintre candidaţi, astfel: Daniel Băluţă (PSD) - 25%, Ciprian Ciucu (PNL) - 23%, Cătălin Drulă (USR) - 18%, Anca Alexandrescu (independent) - 16%, Cătălin Popescu Piedone (PNRR) - 8%, Vlad Gheorghe (DREPT) - 4%, Ana Ciceală (SENS) - 3%, şi Virgil Alexandru Zidaru (independent) - 2%.

Întrebaţi dacă sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti, 68% dintre respondenţi s-au arătat nemulţumiţi, iar 30% au spus că sunt mulţumiţi.

Referitor la intenţia de a participa la vot, 43% dintre bucureşteni au afirmat că vor merge cu siguranţă la urne, în timp ce 9% au spus că nu vor vota.

În ceea ce priveşte momentul organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, 62% dintre respondenţi au opinat că acestea ar trebui organizate cât mai rapid, în timp ce 34% au considerat că ar trebui să se aştepte îmbunătăţirea situaţiei economice înainte de a avea loc alegerile.

La întrebarea legată de satisfacţia faţă de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, 63% dintre bucureşteni au răspuns negativ, iar 29% au exprimat o opinie favorabilă.

Sondajul a fost realizat în perioada 19-25 octombrie 2025, pe un eşantion de 1.000 de respondenţi din Bucureşti, cu o marjă de eroare de +/- 3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

AGERPRES

