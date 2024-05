Ciolacu le cere iertare românilor de peste hotare pentru că "nu am fost în stare să vă ținem acasă"

Premierul Marcel Ciolacu a participat, duminică seara, la ceremonia dedicată Zilei românilor de pretutindeni.

Prim-ministrul și-a amintit de fratele său care imediat după Revoluție a plecat în Germania, „în căutarea unei vieți mai bune”.

„Simt și acum așa cum am simțit atunci: că nu a fost nici o sărbătoare la noi în familie, ne-a fost tuturor greu și mamei, cred, aproape imposibil, văzând plecarea unui băiat, singura nepoată pe care o avea, urma să îi vedem doar în fotografii sau să îi auzim doar la telefon. Cu adevărat a fost sărbătoare doar când s-au întors acasă”, a spus Ciolacu.

Premierul a adăugat: „adevărul este că de 30 de ani ne-am obișnuit să sărbătorim eșecul. Adevărul este că fiecare trecere definitivă peste graniță a unui român este un eșec pentru această țară, nu o sărbătoare. Fiecare mamă, fiecare frate, fiecare soră sau nepot care pleacă lasă un gol imens atât în familia care rămâne să sufere, cât și în comunitățile din care fac parte, iar gol cu gol cu gol ajung să formeze un imens abis în sufletul acestei națiuni”.

Ciolacu a mai spus că nu poate fi deloc o sărbătoare și consideră că plecarea românilor este principalul eșec al clasei politice românești de după Revoluție.

„Ca exponent vremelnic al acestei clase politice, dar în primul rând ca om, vă rog să îmi permiteți să vă cer scuze pentru că nu am putut mai mult și mai bine. Vă cer iertare că nu am fost în stare să vă ținem acasă. Am înțeles perfect mesajul dumneavoastră și sunt conștient că mulți dintre dumneavoastră sunteți deciși să rămâneți definitiv peste hotare și de aceea, în toate întâlnirile pe care le-am avut, am încercat să obțin ceva pentru românii din afara granițelor”, a afirmat prim-ministrul.

(sursa: Mediafax)