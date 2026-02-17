Atac frontal al PSD București la adresa primarului liberal al Capitalei: Apel către baronul fățarnic

Tensiunile politice din Capitală ating un nou nivel după ce președintele Daniel Băluță, lider al PSD București, a lansat un mesaj extrem de dur la adresa primarului liberal Ciprian Ciucu, acuzându-l de ipocrizie și eșec administrativ.

Într-un apel public formulat în termeni tranșanți, Daniel Băluță susține că edilul liberal ar perpetua un model de conducere autoritar și lipsit de rezultate:

„Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen! Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei.”

Liderul PSD București pune sub semnul întrebării legitimitatea solicitării unui audit la STB, afirmând că demersul ar reprezenta o contradicție majoră:

„Cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani? Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic?”

Mesajul continuă cu un atac direct la prestația administrativă a primarului, descrisă drept un eșec rapid:

„Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu? Trăiți într-un film, într-o comedie neagră pe care o regizați execrabil, un film care nu are nici început, nici sfârșit. Domnule Ciucu, în nici 3 luni de zile ați eșuat lamentabil!”

În final, Daniel Băluță formulează un ultimatum politic explicit:

„Aveți două opțiuni: fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă”.

Liderul social-democrat invocă problemele majore ale Capitalei — trafic, termoficare și nemulțumirea cetățenilor — pentru a susține critica la adresa administrației liberale:

„Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook.”

Declarația se încheie într-un ton personal, extrem de sever: „Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră…”

