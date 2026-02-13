Ciprian Ciucu, reacție dură la criticile PSD: Un spectacol grotesc și dezgustător

Potrivit lui Ciucu, în ultimele luni, scena politică românească a fost marcată de protocoluri de guvernare semnate cu bună știință, dar folosite pentru a boicota măsurile reformiste care afectau privilegii personale. Politicianul acuză că țara, orașele și companiile publice au fost devalizate, iar criticile la adresa premierului Bolojan sunt nejustificate, pentru că acesta și-a asumat măsuri dificile pentru binele României.

Critici la adresa opoziției și a „narativelor”

Ciucu susține că politica și comunicarea publică s-au transformat astăzi doar în luptă narativă și interese financiare, iar opoziția a blocat reformele care ar fi redus privilegiile și ar fi adus stabilitate economică. În opinia sa, Bolojan a fost singurul lider suficient de curajos să intervină după dezechilibrele bugetare lăsate de cei anteriori.

„Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația după care au blocat reformele necesare după care a început subminarea credibilității singurului om asumant și suficient de curajos încât să facă ce trebuie după dezastrul bugetar lăsat tot de ei! Repetenții dau lecții. Iar cei obscen de bogați din afaceri cu statul și in privilegii îl caută la ceasul de la mână. Nu uitați, doar țineți minte”, scrie pe Facebook prim-vicepreședintele PNL.

Apel la susținerea liberalilor

„Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan”, afirmă Ciucu, amintind că în noiembrie 2024, Bolojan a salvat partidul de la un dezastru major, asumându-și credibilitatea personală pentru a oferi românilor o speranță reală. Potrivit lui Ciucu, fără Bolojan alianța de guvernare ar fi fost compromisă.

„Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! Pentru că da, deja este un tipar, venim mereu după populiștii de stânga să reparăm dezastrul lăsat de ei. Și în tot acest timp, Ilie Bolojan a tăcut. Nu le-a răspuns infamiilor lor. Cu o abnegație demnă de Adenauer...”, încheie Ciucu.

Reacția prim-vicepreședintelui PNL vine după ce mai mulți lideri PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică.

(sursa: Mediafax)