Ciucu: Deficitul real este de circa 10% din PIB, iar atacurile PSD pun în pericol stabilitatea țării

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a avertizat asupra consecințelor unei crize politice generate de atacurile membrilor PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Ciucu susține că procedurile de deficit excesiv și posibila suspendare a fondurilor europene ar putea fi declanșate dacă judecătorii Curții Constituționale amână decizia de mâine sau dacă măsurile de echilibrare bugetară nu sunt implementate.

„Deficitul real al României este astăzi de circa 10% din PIB. În 2009, deficitul Greciei era 9%, iar în 2010 ajunsese la 15%, iar cetățenii au trecut prin falimente și șomaj. Avem o situație extrem de gravă, iar atacurile PSD fac lucrurile mult mai complicate”, a transmis Ciucu.

El a subliniat că membrii PSD cunosc datele reale și înțeleg gravitatea situației, dar continuă să forțeze blocaje și să cultive neîncrederea în guvern.

Ciucu a remarcat, totodată, că premierul Ilie Bolojan a mulțumit membrilor PNL că nu au răspuns atacurilor PSD, evitând escaladarea conflictului politic care afectează încrederea cetățenilor.

„Credibilitatea țării a suferit mult. Hai să fim măcar acum oameni serioși și să facem ceea ce este corect în această Coaliție a neîncrederii. Grecizarea României poate fi evitată”, a concluzionat Ciucu.

(sursa: Mediafax)