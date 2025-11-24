Ciucu propune organizarea unei dezbateri în această săptămână, evenimentul, găzduit de o universitate sau o televiziune

"Reiterez invitaţia la dezbatere pe care am făcut-o deja în prima zi de campanie. Am propus cea mai echilibrată formulă, respectiv, primii cinci competitori, cei care se bucură de intenţie de vot, conform cercetărilor sociologice: pentru că prestaţia lor poate influenţa rezultatul alegerilor. Nu am primit niciun răspuns. Nu cred în seriozitatea unor dezbateri organizate de către prietenii candidaţilor, la televiziunile candidaţilor, sau în sediile candidaţilor", scrie primarul Sectorului 6, luni, pe Facebook.



El menţionează că dezbaterea ar trebui să aibă loc în această săptămână, având în vedere că este vorba despre o campanie scurtă. De asemenea, echipele de campanie ar trebui să se întâlnească şi să agreeze data, ora şi locul, adaugă Ciucu.



"Gazda ar trebui să fie o televiziune sau o universitate, iar toate televiziunile ar trebui să aibă posibilitatea de a transmite dezbaterea în direct. Altfel, vor fi fel şi fel de 'dezbateri' ad-hoc, regizate şi cu mult zgomot de fond, cu candidaţi aventurieri, care nu au nici 1% din încrederea oamenilor. Eu vorbesc despre dezbaterea esenţială, aceea aşteptată de toată lumea. Aşa se organizează dezbaterile electorale în mod corect, astfel încât oamenii să poată evalua, într-un mediu echidistant, cine este acela sau aceea în care să-şi pună încrederea", mai scrie Ciucu.



Totodată, liberalul acuză desfăşurarea unei campanii ilegale pe reţelele de socializare "cu cuvinte tari, clipuri mincinoase de câteva secunde, acuzaţii aberante", demers care ar fi susţinut de două partide.



"Banii mulţi, fără număr nu înseamnă campanie electorală, înseamnă manipulare. O campanie ilegală se desfăşoară în acest moment. Această campanie negativă se duce acum de către două partide pe reţelele de socializare cu cuvinte tari, clipuri mincinoase de câteva secunde, acuzaţii aberante. Nu poţi pretinde avantajul moral atunci când duci campanii murdare şi ilegale. Aceasta nu este o campanie electorală, este manipulare", adaugă edilul.

AGERPRES