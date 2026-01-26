Coaliția discută reforma administrației și bugetul într-o ședință decisivă la Palatul Victoria

Liderii Coaliției se reunesc luni, la Palatul Victoria, pentru o ședință unde se vor discuta principalele priorități ale guvernării. Discuțiile vizează atât proiectele rămase nerezolvate, cât și pachetul de reformă a administrației publice locale și centrale.

Guvernul dorește ca Parlamentul să își asume răspunderea pentru această reformă până în luna februarie, iar săptămâna aceasta este considerată una extrem de importantă.

Reforma administrației este legată de un set de măsuri economice menite să sprijine relansarea economiei, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Ședința este programată să înceapă la ora 13:00.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că pachetul economic include sprijin pentru investițiile străine, dezvoltarea și cercetarea din România, precum și acordarea de ajutoare de stat.

Pe lângă reforma administrativă, Guvernul va analiza și situația bugetului. România a început anul 2026 fără un buget aprobat, însă Executivul și-a stabilit ca obiectiv un deficit de cel mult 6,4% pentru acest an.

Un alt subiect important îl reprezintă numirea noilor șefi ai serviciilor de informații, respectiv SRI și SIE, decizii care urmează să fie discutate în cadrul aceleiași reuniuni.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pe pagina sa de Facebook că economia românească are nevoie urgentă de sprijin.

„Stimularea economiei este esențială, mai ales în actualul context socio-economic! Aceasta a fost una dintre cele mai clare concluzii ale discuției cu delegația băncii americane JP Morgan. De aceea este important ca programul #PSD de măsuri privind relansare economiei, la care adăugăm și propunerile partenerilor de guvernare, să fie aprobat în curând în Parlament!”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, obiectivul este ca măsurile să intre rapid în vigoare „și să producă rezultate concrete, în folosul companiilor românești. Am constatat că un mare investitor străin de calibrul JP Morgan este foarte atent ca procesul de consolidare fiscală să fie unul echilibrat. Reformele care își propun reducerea cheltuielilor statului trebuie obligatoriu însoțite de soluții privind sprijinirea firmelor să demareze investiții de la zero.”

„Ca ministru al Transporturilor, am avut șansa de a realiza cele mai mari investiții în infrastructură, ce reprezintă coloana vertebrală a creșterii sustenabile a economiei. Ca lider al PSD, voi fi concentrat să nu lăsăm povara consolidării bugetare pe umerii celor mai dezavantajați dintre români- pensionari, șomeri, persoane cu dizabilități.”, a mai afirmat acesta.

(sursa: Mediafax)