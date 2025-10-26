x close
Consilierul lui Bolojan: „Nu ne așteptăm la noi creșteri de taxe, dar ANAF trebuie să îmbunătățească colectarea”

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   18:40
Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, spune că nu sunt de așteptat noi creșteri de taxe în perioada imediat următoare, dar a avertizat că eșecul ANAF în îmbunătățirea colectării ar putea schimba acest scenariu.

Întrebat, la Digi 24, dacă ne putem aștepta la alte creșteri de taxe în afară de cele deja anunțate, Dumitru a răspuns: „În mod normal aș spune că nu, e suficient ceea ce am făcut până în momentul de față".

Consilierul premierului a subliniat că „taxele nu mai trebuie crescute, cel puțin în momentul acesta".

El a precizat însă că evitarea unor noi majorări fiscale depinde de îndeplinirea a două condiții esențiale: eficientizarea cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării taxelor.

Referitor la rolul ANAF în ecuația fiscală, Dumitru a fost categoric: „Dacă ANAF nu va reuși să îmbunătățească, să schimbe ceva major în termeni de colectarea taxelor și impozițiilor, vom avea o mare problemă în anii următori. Și o mare problemă o să însemne creștere de taxe”.

Consilierul a avertizat astfel că, în lipsa unei îmbunătățiri semnificative a colectării, România ar putea ajunge „tot acolo", adică la noi majorări fiscale.

Din perspectivă profesională, Dumitru a insistat: „Ca economist vă spun că taxele nu mai trebuie crescute, cel puțin în momentul acesta, cred că este mai mult de suficient ce s-a decis deja”.

Consilierul premierului a explicat că este necesar „să lăsăm aceste măsuri să-și facă efectele, să le vedem în execuția bugetară și în anii următori să facem eforturi mari pe partea de cheltuieli, dar și pe partea de îmbunătățire a colectării taxelor”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: creșteri taxe anaf ionut dumitru
