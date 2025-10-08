Cristian Ghinea, ironic după codul roșu: Cod Roșu de Gigel Viteazu. Operațiune de imagine pentru primarul USL

Senatorul Cristian Ghinea (USR) a lansat miercuri un atac ironic la adresa autorităților și a coaliției PSD–PNL, pe fondul avertizărilor meteo de cod roșu care au vizat Bucureștiul, susținând că întreaga mobilizare ar fi avut scop politic.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Ghinea a scris că „adevăratele aplicații meteo” arătau de zile bune că furtuna se va domoli, însă „statul profund” ar fi declanșat o „operațiune de imagine” pentru un candidat susținut de USL la Primăria Capitalei.

„Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de . Și i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: <îți asumi tu dacă totuși e rău?>”, a scris Ghinea.

Fostul ministru a ironizat prezența „băiatului cu freză fixă” — aluzie la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu— la toate televiziunile în timpul avertizării meteo: „Așa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD și aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut”.

Ghinea a mai adăugat, într-un ton critic, că strategia politică a coaliției a avut efecte directe asupra oamenilor: „Știu că pare absurd, dar e adevărat, de asta au stat copiii acasă. Eu nu vorbesc fără info. Remember că aici ați citit prima dată de multe aberații USL, când pe TV-uri rula tot regimul hibrid full speed”.

