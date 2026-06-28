UDMR acuză PSD că blochează formarea Guvernului. Csoma Botond: „Blocajul vine de la Partidul Social Democrat”

Negocierile pentru noul Guvern au intrat în impas. Liderul UDMR arată cu degetul spre PSD

Negocierile pentru formarea unei noi majorități guvernamentale au intrat într-un nou impas, iar liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat. Într-o intervenție televizată, acesta a explicat de ce discuțiile dintre partidele pro-europene nu au ajuns încă la un rezultat și a vorbit despre poziția președintelui Nicușor Dan, dar și despre scenariul unor eventuale alegeri anticipate.

UDMR susține că PSD a blocat acordul politic

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, afirmă că negocierile dintre partidele pro-europene pentru constituirea unei majorități parlamentare și formarea viitorului Guvern s-au împotmolit din cauza refuzului Partidului Social Democrat de a accepta un acord comun privind programul de guvernare.

Potrivit acestuia, formațiunile implicate în negocieri ar fi trebuit să stabilească mai întâi un set de măsuri și obiective comune, indiferent de partidul care ar urma să desemneze viitorul premier.

„Cea mai mare problemă a fost că colegii noștri de la Partidul Social-Democrat n-au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Să avem un acord pe măsurile de guvernare și indiferent cine va merge la Palatul Victoria. Aici a fost cea mai mare problemă. PSD nu a acceptat. Eu, da, așa cred că blocajul vine de la Partidul Social Democrat”, a declarat Csoma Botond, la Digi24.

Declarațiile vin într-un moment în care discuțiile pentru formarea Executivului continuă, iar partidele încearcă să găsească o formulă care să asigure o majoritate stabilă în Parlament.

Replica UDMR la acuzațiile privind împărțirea funcțiilor

În intervenția sa, liderul UDMR a respins și criticile lansate de reprezentanții PSD, potrivit cărora alianța formată din PNL, USR și UDMR ar încerca să își păstreze funcțiile din actuala structură guvernamentală.

Csoma Botond susține că Uniunea Democrată Maghiară din România nu urmărește cu orice preț păstrarea portofoliilor ministeriale și că prioritatea ar trebui să fie formarea unui guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii importante.

„Noi sigur nu ne agățăm de putere. din partea noastră, 100% nu există această doleanță să rămânem acolo lipiți de fotoliile ministeriale. ne-au spus și miniștrii noștri din guvern că acest guvern interimar are, de fapt, mâinile și picioarele legate.”

Declarația evidențiază dificultățile cu care se confruntă actualul Executiv interimar, care are atribuții limitate și nu poate adopta măsuri importante fără sprijinul unei majorități parlamentare.

Ce rol are președintele Nicușor Dan în negocieri

Csoma Botond a explicat și care este poziția președintelui României, Nicușor Dan, în actualul proces de negociere dintre partidele parlamentare.

Potrivit liderului UDMR, șeful statului dorește ca formațiunile politice să ajungă mai întâi la un acord clar privind viitoarea majoritate și programul de guvernare, înainte de a convoca noi consultări oficiale.

„Vor fi discuții noi mâine. Domnul Nicușor Dan are această părere să mergem la dânsul când avem un acord. din câte am înțeles, domnul Nicușor Dan așteaptă un acord din partea partidelor politice care să reflecte o majoritate în Parlamentul României”, spune liderul UDMR.

Astfel, responsabilitatea găsirii unui compromis rămâne, în această etapă, în sarcina partidelor care încearcă să construiască o majoritate parlamentară.

Alegerile anticipate, un scenariu pe care UDMR îl privește cu rezerve

În cadrul aceleiași intervenții, Csoma Botond s-a referit și la posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, variantă despre care a spus că nu ar rezolva actualul blocaj politic.

Deputatul consideră că o nouă rundă de alegeri nu ar modifica semnificativ echilibrul de forțe dintre partidele pro-europene, însă ar putea conduce la consolidarea opoziției.

„Dacă am avea alegeri anticipate, n-ar schimba în mod substanțial raportul de forțe între partidele pro-europene. AUR ar crește, evident, dar tot ar trebui să ajungem la un compromis între aceste patru partide”, conchide Csoma Botond.

În perioada următoare sunt așteptate noi negocieri între partidele implicate în formarea viitorului Guvern, în încercarea de a depăși impasul politic și de a ajunge la un acord care să permită desemnarea unui Executiv cu susținere parlamentară.

Mediafax