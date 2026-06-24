Dan Voiculescu cere explicații de la BNR după decizia Consiliului Concurenței privind ROBOR: „Tăcerea nu mai este o opțiune”

Într-o analiză publicată pe blogul său, Dan Voiculescu atrage atenția că instituția responsabilă de supravegherea sistemului bancar nu poate ignora concluziile unei autorități a statului care vorbește despre încălcarea regulilor naționale și europene de concurență.

Profesorul salută inițiativa legislativă lansată în Parlament pentru despăgubirea persoanelor afectate și apreciază implicarea senatorului Daniel Zamfir în susținerea drepturilor consumatorilor.

„Parlamentarii au reacționat. Există un proiect care stabilește obligații clare pentru bănci și oferă o perspectivă concretă pentru recuperarea prejudiciilor. În schimb, BNR continuă să evite răspunsurile esențiale”, arată Dan Voiculescu.

Acesta consideră că miza depășește cazul ROBOR și privește încrederea cetățenilor în instituțiile care trebuie să garanteze corectitudinea funcționării sistemului financiar.

„Guvernatorul BNR nu poate rămâne spectator într-o situație care ridică întrebări serioase despre modul în care a funcționat supravegherea pieței bancare. Românii merită răspunsuri, nu ironii și formulări evazive”, afirmă profesorul.

În final, Dan Voiculescu cere clarificarea responsabilităților și adoptarea unor măsuri care să garanteze că astfel de situații nu se vor mai repeta, subliniind că protejarea consumatorilor trebuie să devină o prioritate reală pentru toate instituțiile implicate.