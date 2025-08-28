Daniel Băluță: Nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri

„Astăzi, din punctul meu de vedere, România se găsește într-o situație execpțională. Este o situație de forță majoră, o situație economică deosebită care generează tensiuni sociale și am considerat și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. Spunea cineva că există această obligativitate și este corect să respectăm cu toții legea însă există, așa cum a fost și în situația COVID-ului, o întârziere de trei luni în organizarea alegerilor”.

Organizarea de alegeri la București ar provoca, în opinia lui Daniel Băluță, o nouă inflamare a societății.

„Este o situație de forță majoră. Pentru că avem tensiunile sociale, avem greva magistraților, urmează cel mai probabil greva profesorilor și alte categorii socio-profesionale care își vor folosi dreptul legitim la protest. Este normal și este firesc într-o astfel de atmosferă să nu turnăm gaz pe foc”, a mai spus Băluță.

(sursa: Mediafax)