Daniel Băluță: Nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   21:00
Sursa foto: Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, nu este de acord cu organizarea alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei, în perioada imediat următoare. El a invocat într-o conferință de presă situația actuală a țării și a amintit de perioada pandemiei de Covid, când alegerile au fost amânate.

„Astăzi, din punctul meu de vedere, România se găsește într-o situație execpțională. Este o situație de forță majoră, o situație economică deosebită care generează tensiuni sociale și am considerat și consider că nu este un moment potrivit pentru a organiza alegeri. Spunea cineva că există această obligativitate și este corect să respectăm cu toții legea însă există, așa cum a fost și în situația COVID-ului, o întârziere de trei luni în organizarea alegerilor”.

Organizarea de alegeri la București ar provoca, în opinia lui Daniel Băluță, o nouă inflamare a societății.

„Este o situație de forță majoră. Pentru că avem tensiunile sociale, avem greva magistraților, urmează cel mai probabil greva profesorilor și alte categorii socio-profesionale care își vor folosi dreptul legitim la protest. Este normal și este firesc într-o astfel de atmosferă să nu turnăm gaz pe foc”, a mai spus Băluță.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: daniel baluta alegeri primarie
