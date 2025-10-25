Daniel Băluță, favorit pentru candidatura PSD la Primăria Capitalei

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Oct 2025   •   17:40
Sursa foto: Daniel Băluță

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Buzău, că Daniel Băluță este favorit să fie candidatul partidului la Primăria Capitalei și că are prima șansă.

„În acest moment și pe sondajele pe care le avem, Daniel (Băluță - n.r.) este favorit și pleacă cu prima șansă”, a precizat Grindeanu.

El a spus, totuși, că luni va fi o întâlnire cu restul organizației București pentru a discuta despre candidatul partidului la Primăria Capitalei.

Sorin Grindeanu a fost prezent sâmbătă la Buzău cu ocazia organizării Conferinței Județene Extraordinare a PSD, menită să desemneze delegații care vor reprezenta organizația la Congresul Național al partidului, programat pe 7 noiembrie.

(sursa: Mediafax)

