Daniel Băluţă către premierul Bolojan: Banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor

Reacţia acestuia vine după ce premierul a declarat într-un interviu la Europa FM că primarul Sectorului 4 îşi face reclamă cu ''lucrările la pasajul din centru pe banii Guvernului''.



''Domnule prim-ministru, îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi. Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt şi gândesc atât eu, cât şi milioane de români. Vă rog să mă scuzaţi pentru că mi-am permis să lucrez la Planşeul Unirii şi că mi-am asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanţă strategică pentru Bucureşti. Vă rog să mă scuzaţi pentru că mi-am permis să finalizez cu maximă seriozitate procedura de realizare a documentaţiei tehnice, a celei de licitaţie publică, precum şi buna derulare a lucrărilor de refacere integrală şi de punere în siguranţă a centrului oraşului. De asemenea, îmi cer scuze că mi-am permis să-i informez pe cetăţenii Bucureştiului cu privire la toate modificările pe care şantierul de la Planşeul Unirii le-a produs în traficul rutier şi în cel pietonal, tocmai pentru ca oamenii să circule în siguranţă pe toată perioada lucrărilor. De asemenea, domnule prim-ministru, îmi cer scuze pentru că mi-am permis să aduc în România 5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile. Îmi cer scuze că mi-am permis să construiesc staţii de metrou, spitale, staţii de pompieri, şcoli. Şi îmi cer scuze pentru orice altceva mai doriţi dumneavoastră'', a scris Băluţă într-o postare pe pagina de Facebook a PSD Bucureşti.



El i-a reamintit premierului că ''banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor''. ''Nu sunt nici ai dumneavoastră, nici ai altcuiva'', a adăugat primarul.



''Cu speranţa că nu vă veţi răzbuna, că nu veţi închide şantierele la care lucrăm împreună sau orice altceva, vă asigur că voi face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru bunăstarea românilor'', a transmis Daniel Băluţă.



Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmaţiile liderului PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care l-a comparat cu Nicolae Ceauşescu, că nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ajută la nimic, subliniind că persoanele aflate în funcţii publice trebuie să facă declaraţii responsabile.



"E foarte uşor să faci declaraţii, e foarte uşor să explici cum trebuie cheltuiţi bani pe care îi împrumuţi la nişte dobânzi enorme şi cum ajungi într-o fundătură. Dar eu nu voi potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic. (...) Ne ajută să ne facem reclamă la Primăria de sector cu lucrările la pasajul din centru pe banii Guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut", a afirmat Bolojan, întrebat la Europa FM cum comentează faptul că preşedintele PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, îl compară cu Nicolae Ceauşescu pentru că ar avea "fixaţia" plăţii datoriei externe.

AGERPRES