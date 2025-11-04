Daniel Băluță îl acuză pe Marcel Ciolacu: Nu a fost corect față de mine

Potrivit lui Daniel Băluță, Ciolacu l-a nominalizat anul trecut pentru a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei înainte de a-l anunța pe medicul Cătălin Cârstoiu, dar „și-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea”.

„Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine. Marcel Ciolacu m-a nominalizat înainte de profesorul Cârstoiu, după care s-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea”, a spus Băluță.

Întrebat dacă are o explicație, el a spus că nu.

Candidatul PSD a declarat că Sorin Grindeanu este un președinte care îl susține: „Nu ați simțit același sprijin din partea lui Marcel Ciolacu”.

Întrebat dacă nu are semnale că partidul sau unii lideri importanți nu vor trage pentru el în campanie, Daniel Băluță a spus: „„M-ați întrebat mai devreme un lucru. Calitățile pe care le am pentru unele tipuri de poziții reprezintă niște dezavantaje. Sunt un om corect. V-am spus exact de ce, de exemplu, nu pot, nu e profilul meu să îmi doresc un alt tip de poziție. Deci sunt un om corect. Tot la fel de corect vă fac această diferență, dacă vreți, între modul în care Sorin Grindeanu a judecat și judecă această candidatură pentru partidul pe care îl reprezint, cât și relația constructivă și corectă pe care o are față de mine versus o altă relație. Am folosit președinția lui Marcel Ciolacu special pentru a vă pune în evidență faptul că domnul Sorin Grindeanu nu simte un astfel de pericol”.

(sursa: Mediafax)