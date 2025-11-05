Băluță cere Guvernului Bolojan să achite facturile restante pentru planșeul de la Piața Unirii

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a cerut Guvernului condus de Ilie Bolojan să achite facturile restante pentru lucrările de la planșeul de la Piața Unirii, avertizând că șantierul ar putea fi afectat dacă nu se fac plățile în cel mai scurt timp.

„Pe componenta lucrativă, nimic din ce s-a întâmplat din luna iunie în șantier până la această oră nu a fost plătit”, a declarat Băluță la RFI.

El a precizat că primăria a depus facturi în valoare totală de aproximativ 150 de milioane de lei la Ministerul Dezvoltării, însă doar 10 milioane au fost achitate până acum, în principal pentru proiectare.

Edilul a adăugat că finanțarea lucrărilor se face prin programul „Anghel Saligny” și că speră ca premierul Ilie Bolojan să intervină rapid. „Sunt convins că domnul Bolojan va lua toate măsurile necesare, astfel încât să nu pună în pericol derularea lucrărilor”, a spus acesta.

Întrebat dacă se simte sabotat de Guvern, Daniel Băluță a negat: „Nu, nu simt că mă sabotează, aș fi un ipocrit să spun lucrul acesta. Nu cred că a genera un conflict este o soluție pentru a continua lucrările la planșeu”.

El a confirmat că există un „semnal de alarmă” tras de constructor privind posibila oprire a lucrărilor, dar s-a declarat optimist că situația va fi rezolvată curând: „Nu este în interesul nimănui să abandonăm un astfel de șantier.”

(sursa: Mediafax)