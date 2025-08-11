Daniel Zamfir: „PSD nu iese din coaliția aflată la putere”

Daniel Zamfir cere USR să-și revizuiască atitudinea în interiorul coaliției.

„Vă asigur că în nici un caz ar fi vreun pretext ca PSD să iasă de la guvernare. Noi nu am intrat în coaliția asta ca să ieșim. PSD este cel mai mare partid din coaliția de guvernare. Parlamentarii pe care-i are PSD sunt mai mulți decât au PNL și USR la un loc. Nu punem problema ieșirii de la guvernare. Dacă discutăm despre raporturile în coaliția de guvernare, este cu totul altceva”, spune Daniel amfir.

Deputatul PSD Marius Budăi a amenințat că va vota o eventuală moțiune de cenzură, dacă lucrările de construcție a autostrăzior A7 și A8 vor fi oprite.

„Eu înțeleg acum frustrarea lui Marius Budăi, el este deputat de Botoșani, știți bine cât de mult Moldova are nevoie de dezvoltarea infrastructurii. De aici până la a vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului e cale lungă. PSD nu va vota o moțiune împotriva Guvernului din care face parte, asta să fie limpede”, afirmă liderul senatorilor PSD.

Senatorul PSD reproșează pe de altă parte USR-ului numirile din unele companii de stat: „Tot vorbim în spațiul public despre ceea ce dorim să introducem noi, cei de la PSD, în pachetul II, cu privire la reducerea indemnizațiilor din Consiliile de Administrație la companiile de stat, limitarea participării persoanelor în acele CA, asta este dorința noastră (...). În același timp, constatăm că miniștrii USR, cum e cazul domnului Miruță, numește pe bandă rulantă membri USR în Consiliile de Administrație”.

(sursa: Mediafax)