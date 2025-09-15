„Demnitate, Onoare, Curaj” – Noua grupare parlamentară care spune STOP abuzurilor!

Inițiativa marchează o reafirmare a valorilor fundamentale pe care PUSL le susține: respectul pentru demnitatea umană, onoarea în viața publică și curajul de a înfrunta nedreptățile și abuzurile.

„Valorile social-liberale, reunite sub principiile demnității, onoarei și curajului, pot reda încrederea cetățenilor în actul de guvernare și în forța constructivă a Parlamentului. Colegii parlamentari care ne împărtășesc valorile sunt bineveniți alături de noi”, a declarat deputatul Grațiela Gavrilescu.

Noua grupare va promova proiecte dedicate familiei și educației, protecției sociale reale, antreprenoriatului autohton, consolidării identității naționale și respectului pentru cetățean și lege.

Mesajul este unul ferm și fără echivoc: STOP abuzurilor! Cetățenii merită o reprezentare curajoasă și dreaptă, care să apere interesele reale ale oamenilor și să spună adevărul.

„Demnitate, Onoare, Curaj” nu este doar un nume simbolic, ci o misiune politică asumată de parlamentari care refuză să mai tolereze nedreptățile sistemului.