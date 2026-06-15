Cu cine faci guvern? Întrebarea pe care UDMR i-a adresat-o lui Adrian Veștea

Dezvăluirile au fost făcute luni seara în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

„Ne-a propus să facem parte din guvern, nu am vorbit despre portofolii. I-am spun că mâine (marți - n.r.) vom decide acest lucru”, a spus Csoma Botond.

Liderul deputaților UDMR a mai spus că Veștea a fost întrebat cu cine va face Guvern.

„L-am întrebat cu cine face acest guvern. Ne-a spus cu PSD, cu noi și o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume, așa a zis el. Este o decizie foarte dificilă, sunt foarte multe elemente pe care trebuie să le luăm în calcul (...) toate variantele sunt pe masă, vom decide mâine”, a adăugat Csoma Botond.

El a mai spus că liderii UDMR sunt reticenți deoarece se tem că viitorul Guvern va fi nevoit să colaboreze cu AUR. De asemenea, Csoma Botond a mai anunțat că președintele Nicușor Dan nu i-a contactat pe liderii UDMR în ultimele zile.

(sursa: Mediafax)