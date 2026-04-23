Diana Buzoianu explică de ce AUR este un pericol: Din punctul meu de vedere este un partid extremist

Diana Buzoianu a fost întrebată joi seara, Antena 3 CNN, cum explică faptul că vrea să funcționeze într-un guvern cu sprijin AUR.

„Vom vedea exact cine va vota și vom vedea care va fi votul. În momentul acesta nu știm exact care va fi votul, pentru că nu știm care sunt negocierile. Din punctul meu de vedere, AUR este un partid extremist, da”, a spus ministra Mediului.

Ea a fost întrebată dacă USR poate respecta cele trei condiții impuse de AUR pentru negocieri: Parlament cu 300 de membri, alegeri în două tururi și reducerea subvențiilor la partide.

„USR cu siguranță susține aceste proiecte, nu de alta, dar le-am trecut inclusiv în Parlament, le-am depus în Parlament, înainte să fie format AUR.

Rugată să explice de ce parlamentarii AUR erau înainte extremiști și acum sunt buni să dea un vot pentru susținerea guvernului Bolojan, Diana Buzoianu a răspuns: „Să știți că eu nu cred că părerile doctrinare se vor schimba. Adică vor exista păreri fundamental diferite în continuare, și dacă aleg să voteze pentru moțiune, și dacă aleg să voteze împotriva moțiunii”.

La întrebarea „Nu vă deranjează să funcționați într-un guvern care este sprijinit de AUR?”, ministra a spus: „Nu suntem în acest moment în punctul în care avem un guvern care a fost votat cu o moțiune sau nu. În al doilea rând mă deranjează mult mai mult faptul că un partid care s-a dat pro-european un an de zile, a blocat reforme în guvern, și ne pune în situația în care nu mai știm cum să se formeze un guvern mai departe. Și asta este o matematică și o formulă la care tot PSD trebuie să răspundă”.

Diana Buzoianu spulberă zvonurile: „Premierul tehnocrat? O variantă care nu există pe masa negocierilor

Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului a precizat, aflată în direct la Antena 3CNN, că la consultările cu Nicușor Dan NU s-a vorbit despre înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier tehnocrat, cu toate că acest scenariu este vehiculat în spațiul public, ca soluție în ultimă instanță.

Buzoianu a precizat că delegația USR a discutat timp de două ore și jumătate cu președintele Nicușor Dan, în iar pe parcursul discuției nu a fost adusă în discuție eventualitatea unui premier tehnocrat care să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan.

„Ăsta este clar un scenariu care, în două ore și jumătate, nu a apărut nicăieri; și cred că rațiunea din spatele lipsei dezbaterii pe acest scenariu este inclusiv faptul că criza actuală este o criză politică – ori ea trebuie să-și găsească soluții în majorități politice – dacă ele mai există”, a declarat Buzoianu.

Întrebată – în scenariul în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece – dacă USR și-ar asuma o guvernare în formula PSD-USR-PNL-UDMR”, Buzoianu a reamintit despre reforme, dar și faptul că, în ciuda divergențelor, partidul a avut o colaborare cu premierul Bolojan și au reușit să adopte o serie de reforme.

Ea a vorbit puțin și despre neînțelegeri, spunând că au fost discuții tehnice în care membrii USR nu au căzut de acord cu premierul Bolojan. Ea spune că multe din proiectele depuse de partid nu au reușit „să devină realitate”.

Cu toate acestea, ea a apreciat că premierul Ilie Bolojan a reușit, per se, să colaboreze cu partidele care au susținut reforme precum, restructurarea Romsilva – exemplul fiind oferit de ministră în cadrul discuției.

„Am avut un premier care a avut o oarecare susținere și din partea partidului propriu – ceea ce a contat – inclusiv din partea USR-ului. Adică a reușit să coalizeze, să zicem, niște partide care au susținut aceste măsuri”, spune Buzoianu.

Ea a precizat că acest lucru ar fi dificil cu un alt premier tehnocrat, spunând că acestuia îi „va fi de 100 de ori mai greu”.

Din punctul meu de vedere, unui premier tehnocrat, îi va fi de o sută de ori mai greu. Ați văzut că și în acest context a fost foarte greu să trecem anumite reforme. Unui premier tehnocrat îi va fi poate de o sută de ori mai greu să treacă aceste reforme, Dar oricum, acest scenariu nu a fost discutat nici măcar la Cotroceni”, spune Diana Buzoianu.

Întrebată despre scenariul rămânerii în funcție a Guvernului Bolojan până în luna septembrie, Buzoianu a precizat: „Contează mai puțin până în ce lună rămâne, contează ce reușim să trecem până în lunile respective”, spune ministra, referindu-se la reforme.

(sursa: Mediafax)