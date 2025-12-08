Dominic Fritz: „Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit”

Dominic Fritz i-a mulțumit lui Cătălin Drulă pentru că și-a asumat candidatura: „Nu a fost ușoară. A fost un timp foarte scurt de campanie. Și vreau să și spun că, deși este foarte ușor să dai cu pietre în cineva care a pierdut o provocare electorală, vreau să spun că democrația noastră depinde de oameni care își asumă candidaturi, dezinteresat. Depinde de oameni care fac acest pas în politică și întotdeauna vor ieși mai mulți pierzători decât câștigători”.

Liderul USR crede că bazinul reformist a votat majorita cu Ciprian Ciucu și recunoaște că rezultatul lui Drulă a dezamăgit.

„Rezultatul candidatului nostru a dezămăgit, fără doar și poate. Am pierdut o bătălie și trebuie să fim sinceri cu noi putem mai mult. E clar că bazinul reformist, care susține și USR-ul, a votat majoritar cu Ciprian Ciucu, primar în funcție”, susține Fritz. El spune că a fost vorba de un „vot rațional util”.

El a anunțat că aceste rezultate vor fi analizate la nivelul partidului: „O analiză care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi. După cum vă imaginați, există păreri foarte diferite despre ce trebuie să se întâmple acum în USR. Și fiecare are o altă părere și fiecare de obicei caută vinovăția la altcineva. Și tocmai de aceea în acest proces nu vom fi grăbiți, ci trebuie să acceptăm această provocare de reînnoire cu multă maturitate”.

„Noi vom face, bineînțeles, o analiză acestor rezultate, o analiză care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi. După cum vă imaginați, există păreri foarte diferite despre ce trebuie să se întâmple acum în USR și de obicei, cum este într-un partid, fiecare are o altă părere și fiecare de obicei caută vinovăția la altcineva”, a declarat Fritz, luni, într-o conferință de presă.

Acesta a declarat că obiectivele USR rămân neschimbate, subliniind: „USR este un proiect viabil, în primul rând, pentru că există foarte, foarte mulți români care își doresc să existe un proiect politic reformist, liberal, de centru în România”.

Acesta a mai punctat: „Fiecare partid trece prin momente grele și USR a mai trecut prin momente grele. Eu sunt optimist că vom trece și prin acest moment. Pentru oricine care ne cântă prohodul, pentru a unșpea oară pot să spun că nu vă facem această favoare să ne luăm rămas bun din politica românească”.

Despre viitorul partidului, Dominic Fritz și-a anunțat intenția de a convoca un congres: „Voi convoca un congres al partidului, cea mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului pentru câteva schimbări structurale care să ne ușureze munca de a ne îndeplini misiunea pentru care oamenii ne votează”.

Acesta a răspuns și la declarațiile lui Marcel Cilacu care cerea ieșirea USR de la guvernare: „Dacă văd că cineva ca Marcel Ciolacu, care el a fost arhitectul deficitului de 10% care a sărăcit România, își dorește să dispară USR din această guvernare, își dorește să refacă fix coaliția care ne-a dus în criza în care suntem, atunci pot să spun că asta spune multe și e evident că USR deranjează”.

Fritz a făcut declarații și despre viitorul partidului în coaliția de guvernare pe fondul apelurilor din partea PSD de a ieși de le guvernare: „Eu cred că prezența USR la guvernare, acolo unde avem miniștri, a arătat că avem curajul de a face schimbări reale care duc beneficii reale. Ce e clar este că faptul că PSD în aceste zile folosește USR ca un fel de sac de box nu este doar pentru a se descărca de niște emoții negative, ci este și un rezultat concret al acțiunilor miniștrilor noștri”, subliniind: „nu am un motiv secret de ce nu putem să continuăm în această formulă”.

Despre susținerea lui Nicușor Dan pentru Drulă

Dominic Fritz a fost întrebat cum explică înfrângerea lui Cătălin Drulă, având în vedere susținerea președintelui Nicușor Dan. „Electoratul are întotdeauna dreptate”, a răspuns președintele USR.

Președintele USR a fost întrebat, luni, cum explică rezultatul alegerilor, având în vedere susținerea președintelui Nicușor Dan pentru candidatul partidului.

„Se pare că asta a fost percepția unei majorități a electoratului și electoratul are întotdeauna dreptate”, a declarat Dominic Fritz. Președintele USR susține că nu are nimic de reproșat lui Nicușor Dan.

„Eu înțeleg că el în calitate de cetățean avea anumite preferințe”, a spus Fritz.

Fritz a vorbit despre temele despre care a discutat Cătălin Drulă. „Teme despre referendum, despre felul în care este finanțată această capitală, despre urbanism, teme care vor rămâne în continuare relevante”, a declarat el.

Președintele USR este sigur că Nicușor Dan se va implica în continuare pentru București. „Și asta este un lucru bun”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a fost întrebat cine răspunde pentru eșecul USR la București. „În primul rând a fost un vot de persoane din punctul meu de vedere pentru Ciprian Ciucu, nu împotriva lui Cătălin Drulă”, a explicat președintele partidului.

Fritz a subliniat că USR funcționează ca o echipă. „Într-un partid suntem o echipă și asta înseamnă că și succesele și eșecurile trebuie asumate împreună”, a declarat el.

Președintele USR a precizat că există și responsabilități individuale. „Ele trebuie discutate în intern”, a spus Fritz.

„Dar asta nu trebuie să facem în prima dimineață după alegeri”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)