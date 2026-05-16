Dragoș Pîslaru critică ideea unui premier tehnocrat, considerându-l o marionetă

Întrebat dacă acesta ar fi tehnocratul care să fie viitorul premier, Pîslaru a precizat că a menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere este Ilie Bolojan. Totuși, referitor la varianta unui premier tehnocrat care să-l înlocuiască pe Bolojan, Pîslaru a precizat că nu crede în varianta unui premier tehnocrat.

„Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul. Din simplu fapt că, în acest moment, ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul-marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea, este un deziderat important pe care îl are”, a declarat Pîslaru.

Acesta a precizat că există o diferență între un tehnocrat care este profesionist în domeniu și un tehnocrat parașutat pe post de marionetă.

„Adică, practic, ce vreau să vă zic este experiența unui om care învață meserie și este profesionist în domeniul ăsta, este crucială. Deci există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă, și cineva care chiar știe meserie și știe și-a mai fost și-a mai fost, știe cu ce se comunică asta”, a declarat Pîslaru.

Acesta a explicat că tehnocrații care depind de partide să ia decizii sunt tehnocrații-marionetă.

„Dacă ești pur tehnocrat, depinzi de partide ca să iei decizii, asta înseamnă că ești marionetă. Dacă tu, ca tehnocrat, spui ′asta e bine pentru țară, astea sunt lucrurile care îmi ies mie din calcule că trebuie să le fac′ și nu folosești spațiul public să ieși, să te lupți pentru ele, ceea ce înseamnă de fapt că faci politică, deci partea de comunicare, de opinie publică”, a explicat ministrul interimar.

Pîslaru a dat un exemplu cu privire la funcționarea unui guvern tehnocrat. Acesta a precizat că, la început, se pleacă pe ideea de a face reforme, iar pe parcurs, partidele își schimbă părerea și „distrug acel lucru”.

„În guvernul tehnocrat, Dacian Cioloș a negociat la început cu Dragnea, sau cine era pe vremea aia la PSD, reformă administrativă, dacă vă aduceți aminte. Și a spus că partea lucrurilor pe care acest guvern trebuie să le facă, folosind acel spațiu până la alegeri, este să pregătească o reformă complicată, pe care partidele, nu, ar vrea să și o asume și să o pună pe masă.

Și acea reformă administrativă, la un moment dat, pe la jumătatea mandatului, când PSD începuse să critice guvernul tehnocrat cu tot felul de apelative și lucruri de genul ăsta, deși domnul vicepremier Dîncu era în guvern, pachetul de reformă administrativă s-a sugerat că nu mai poate fi adoptat și că să fie abandonat. Deci practic pleci cu ideea că trebuie să faci niște reforme și pe parcurs partidele își schimbă părerea și brusc distrug acel lucru”, a declarat Pîslaru.