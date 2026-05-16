Eclipsa de Soare transformă Spania într-un magnet pentru turiști: 5.000 de euro pe noapte pentru cazare

Peninsula Iberică „va fi singurul loc locuit din lume unde se va putea admira eclipsa totală de Soare din 12 august”, a reamintit joi guvernul spaniol, citat de Le Figaro.

Acesta reamintește că eclipsa va fi vizibilă în totalitate doar în Groenlanda, în extremitatea vestică a Islandei și în Spania, în jumătatea nordică a țării, într-o zonă mai degrabă rurală, cu localități precum La Coruña, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza și Teruel, și chiar Mallorca, insula din arhipelagul Balear din Marea Mediterană.

De asemenea, va fi vizibilă în totalitate într-o zonă foarte mică din nord-estul Portugaliei și parțial vizibilă în nordul Americii de Nord, într-o mare parte a Europei și în vestul Africii.

Durata maximă a eclipsei în faza de totalitate, când Luna va acoperi complet Soarele, va fi de puțin peste două minute și va fi vizibilă la apus în Spania.

Guvernul spaniol a anunțat joi că a ales Observatorul din Yebes, situat la aproximativ 70 km nord-est de Madrid, ca „centru oficial de monitorizare a eclipsei totale de Soare”.

Pe 2 august 2027, o eclipsă totală cu o durată excepțională de șase minute va fi vizibilă în sudul țării, în timp ce în ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară, adică o eclipsă în timpul căreia Luna nu acoperă în întregime discul solar și lasă să se vadă un inel luminos în jurul siluetei sale.

Prețul cazărilor pentru prima dintre aceste eclipse a explodat în unele zone, de obicei puțin frecventate vara. Astfel, o căutare de cazare efectuată în orașul Teruel, pentru data de 12 august, a dat rezultate cuprinse între 300 și 1.400 de euro pentru un apartament privat.

În orașul Burgos, nu mai era niciun loc de cazare disponibil la un preț mai mic de 600 de euro, iar un apartament de 60 de metri pătrați era afișat la 5.000 de euro pe noapte.

