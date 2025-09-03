Pîslaru: UE este încântată de actualul de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile „nepopulare”

El a prezentat concluziile vizitei, stadiul implementării Politicii de Coeziune şi a PNRR, negocierile privind Granturile SEE & Norvegiene din viitoarea perioadă de programare, respectiv finanţarea de măsuri sociale.



"Cumva e un pic ingrat, dar trebuie să vă spun asta: Uniunea Europeană şi partenerii pe care i-am avut sunt foarte încântaţi de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete "nepopulare". Uitaţi-vă la Franţa. În Franţa ei nu pot, de exemplu, să treacă bugetul pentru că nu pot să-şi asume politic reformele. Faceţi comparaţii. Ceea ce face Ilie Bolojan ca prim-ministru acum este un lucru pe care România nu l-a mai avut ca responsabilitate a unui politician vreodată în ultimii nu ştiu câţi ani. Într-adevăr, este nevoie de mai multă empatie în comunicare, este nevoie să explici, se mai fac poate şi erori", a adăugat ministrul.



El a subliniat că asumarea este "complet nepopulară, antipoliticianistă", însă necesară pentru a pune "casa în ordine" şi pentru a crea "o minimă credibilitate".



"Dacă eu nu asigur Uniunea Europeană că îmi păstrez cheltuielile şi aduc venituri ca să pot să-mi ţin bugetul, n-am cum să justific să-mi dea Uniunea Europeană pe mână încă 20 de miliarde de euro. Dacă eşti bun bun gospodar, are încredere că poţi folosi banii respectivi. Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale, de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni? Astea sunt cele două linii: ordine în finanţele publice şi banii europeni cu pedala pe acceleraţie. Suntem ministerul care va presa pe modernizare şi pe folosirea banilor europeni în perioada următoare", a adăugat Pîslaru. AGERPRES