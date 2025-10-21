Cătălin Drulă critică „tacticizarea alegerilor” și salută stabilirea unei date pentru alegerile PMB

„Am discutat cu colegii mei și cu Dominic Fritz și de principiu nu suntem de acord cu formă de condiționare a alegerilor libere în democrație. (...) Dincolo de asta vreau să salut într-un fel, deși este tardiv faptul că s-a hotărât data alegerilor și iată, pe 7 decembrie mergeam la urne și vom avea un primar ales al Bucureștiului. O să putem să discutăm încă din decembrie despre, adică o să fie timpul încă pentru discuțiile pe bugetului 2026”, a transmis Cătălin Drulă, marți, la Antena 3 CNN.

„Vă spun cu toată sinceritatea și cu toată forța de care sunt capabil că nu mă interesează de acel sondaj. De asta facem alegeri în România, ca să avem campanii, ca să avem dezbateri, ca să punem proiecte pe masă și, la sfârșit, să numărăm voturile”, a mai spus fostul ministru, adăugând: „Toată discuția asta excesivă despre tacticizarea alegerilor, cine, cu cine, cum o face, omoară dezbaterea democratică”.

Privind un eventual sprijin din partea președintelui Nicușor Dan, Drulă a afirmat: „În primul rând președintele României, și aici îl citez pe Ilie Bolojan ca președinte interimar, este totul cetățean. Și el votează și are dreptul să-și facă opțiunile publice. Are dreptul să aibă păreri. Nu este un om care nu are părere ca să se pronunțe împotriva unei agenda sau pentru o agendă. Și toți președinții României au făcut-o până acum. Ce va face domnul Nicușor Dan, nu pot să vă spun, că nu-mi permit să vorbesc în numele lui”.

(sursa: Mediafax)