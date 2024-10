Senat: Cererea de încuviinţare a percheziţiei informatice în cazul senatorului Eugen Pîrvulescu, aprobată de plen

Eugen Pârvulescu a demisionat din PNL în urmă cu două săptămâni.



Au fost înregistrate 77 de voturi "pentru" şi un vot nul.



Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a trimis preşedintelui Senatului, pe 15 octombrie, cererea de ridicare a imunităţii parlamentare în cazul lui Eugen Pîrvulescu.



Liderul grupului PNL din Senat, Daniel Fenechiu, a precizat că senatorul Pîrvulescu l-a rugat să transmită Senatului că a optat să nu îşi studieze la Comisia juridică, direct sau prin avocat, dosarul întocmit de DNA şi să nu se prezinte în plen sau la comisie pentru că "apărările şi le va face în faţa procurorului şi, eventual, a instanţei de judecată".



"Această abordare raţională din partea lui Eugen Pîrvulescu ne-a scutit de o dispută, de o dezbatere şi ne-a uşurat foarte mult munca. PNL nu se opune, niciodată, cererilor venite de la ministerul Justiţiei pe tema aceasta şi va vota pentru raportul Comisiei juridice care avizează efectuarea percheziţiei informatice, apreciind că apărările se fac în faţa instanţei de judecată, iar menirea Senatului nu este aceea de a pune frână sau a bloca anchetele judiciare, ci din contră, a le ajuta", a spus Fenechiu.



Liderul grupului PSD, Lucian Romaşcanu, a evidenţiat votul de susţinere al senatorilor social-democraţi pentru cererea primită din partea ministrului Justiţiei.



"Nu pot să trec peste. O coincidenţă... Domnul Geoană era cât pe-aci, sau are primul susţinător în Senatul României. Pe lista pe care deja o ştim cu toţii, a domnului Vîntu, a domnului Vanghelie. Iată că următorul susţinător al domnului Geoană a rămas fără imunitate", a spus Romaşcanu, în plen.



Senatorul AUR Sorin Lavric consideră că "atitudinea evazivă" a lui Eugen Pîrvulescu de a nu se prezenta în Senat este "o notă proastă pentru el".



"În patru ani nu s-a remarcat prin nimic, decât, iată acum, prin acest caz deplorabil penal. Grupul AUR este pentru ridicarea imunităţii", a afirmat Lavric.



Liderul grupului USR, Narcis Mircescu, şi-a exprimat încântarea că "au trecut vremurile în care Parlamentul făcea scut în jurul unor colegi şi nu dădea liber pentru ridicarea imunităţii şi pentru încuviinţarea unor percheziţii informative".



Pe 11 octombrie, senatorul Eugen Pîrvulescu a fost pus sub urmărire penală şi urmează să fie cercetat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de instigare la cumpărare de influenţă. AGERPRES