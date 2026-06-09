Eugen Tomac, mesaj către liderii partidelor: Să nu fim mai catolici decât Papa

Eugen Tomac a susținut că actuala situație de blocaj „foarte mult rău României” și a subliniat necesitatea unui compromis între partidele parlamentare pentru formarea rapidă a unui guvern plin, cerându-le liderilor politici să nu fie „mai catolici decât Papa”.

„Eu cred că trebuie să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar, că în momentul de față avem nevoie de un guvern învestit cu puteri depline. Situația de blocaj nu face decât foarte mult rău României”, spune Tomac.

„Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. în această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi de nevoia de a fi un pic mai flexibili și să nu fim mai catolici decât Papa. Pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României”, le-a transmis premierul desemnat liderilor politici.

Acesta a reamintit și prioritățile guvernului, menționând Planul Național de Redresare și Reziliență și programul SAFE.

„Avem termene legate de PNRR, îndeplinirea jaloanelor până la 31 august anul acesta. Altfel pierdem miliarde de euro. Ultima cerere de plată se poate face până la sfârșitul lunii septembrie. Prima tragere pe safe se face la începutul lunii octombrie. Cineva trebuie să-și asume în această țară responsabilități”, conchide Tomac.

Eugen Tomac nu și-a pierdut speranța, după primele consultări cu partidele pentru susținerea noului Guvern: „Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să îmi acorde încrederea”.

După întâlnirea de marți dimineața cu lideri ai UDMR, Eugen Tomac a spus că le-a prezentat acestora prioritățile cabinetului pe care îl propune și o parte din echipă.

„Și am făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică actuală și evident de ce consider eu că în momentul de față, pentru a depăși acest blocaj politic, soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid investit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează”, a declarat Tomac.

Acesta adaugă că soluția pe care o propune este „corectă”.

„Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și evident să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Așa cum am spus și ieri, o spun și astăzi, destul de deschis, de asumat, sunt un om al dialogului, cred că în acest moment avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea depăși această stare tensionată, pentru că cu cât mai mult se agravează această criză, cu atât mai rău este pentru România. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să mi-acorde încrederea pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă, atât timp cât până în prezent nu s-a configurat o altă majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării”, a mai spus Tomac.

(sursa: Mediafax)