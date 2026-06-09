Replica lui Tomac după zvonurile privind întâlnirile ascunse cu liderii PSD

Tomac a spus că vrea o colaborare strânsă cu minoritățile și cu grupurile politice.

După întâlnirea avută cu reprezentanții minorităților naționale, Eugen Tomac a spus că este mulțumit de discuție.

Întrebat despre acuzațiile din partea PNL că ar proteja interesele Partidului Social-Democrat, dar și de acuzațiile primarului general Ciprian Ciucu, potrivit cărora Tomac ar fi avut întâlniri ascunse și neasumate cu PSD, invocând cele patru propuneri făcute la ministerele Dezvoltării, Transporturilor, Energiei și Agriculturii, Tomac a spus că a avut foarte multe întâlniri oficiale și întâlniri informale cu lideri politici din toate formațiunile parlamentare.

„Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide, prin urmare nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate, de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a învesti un guvern funcțional. România are nevoie în momentul de față de un guvern cu puteri depline și fac apel din nou la toate formațiunile politice să fie deschise în continuare spre dialog pentru că cuvântul cheie în aceste zile este responsabilitatea față de România”, a răspuns Eugen Tomac.

De asemeena, Eugen Tomac a spus că a găsit persoane care să preia Ministerul Finanțelor și Ministerul Fondurile Europene, dar nu va da numele lor până când nu va exista o întâlnire în care să fie stabilit exact modul de colaborare.

„Sunt în grafic, voi veni cu un cabinet de oameni bine pregătiți pentru a face față acestor vremuri”, a mai spus premierul desemnat.

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

Keywords:EUGEN TOMAC, PSD