Semnal de alarmă la Bruxelles: Maria Grapini solicită măsuri ferme anti-sărăcie

Europarlamentarul PUSL Maria Grapini, a cerut, în plenul Parlamentului European, măsuri concrete de sprijin pentru persoanele vulnerabile, pentru a le ajuta să treacă peste perioada rece. De asemenea, Maria Grapini solicită Comisiei să prioritizeze programele menite să reducă rata sărăciei în statele Uniunii.

„Ce facem cu cetățenii vulnerabili, cu cei care nu își pot plăti energia, gazele, care vor trăi în frig? Ce facem pentru a crește veniturile cetățenilor? Am împrumutat foarte mulți bani, ce facem cu ei? Trebuie măsuri clare de sprijin pentru cei care nu își pot plăti utilitățile, nu își pot cumpăra medicamente. Este o perioadă extrem de grea și trebuie să fim alături de cetățenii noștri”, a punctat Maria Grapini.

Potrivit datelor oficiale disponibile, aproximativ un sfert dintre români trăiesc în sărăcie. Aproximativ cinci milioane de persoane, respectiv 26,5% din populaţia României, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În totalul populaţiei din România, persoanele care, în anul 2024, au suferit de una sau mai multe lipsuri de natura deprivării economice au avut o pondere foarte mare, de 65%. Per ansamblu, România este țara cu cea mai mare rată a sărăciei severe din întreaga Uniune Europeană.