Liderul senatorilor PNL critică mutarea de la Cotroceni: Desemnarea lui Veștea încalcă legea fundamentală

Daniel Fenechiu a criticat decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Adrian Veștea.

„Mi se pare o decizie care dă dovadă de foarte multă lipsă de considerație pentru PNL și care este oarecum în afara procedurii constituționale, care prevede pe de o parte consultări anterior fiecărei desemnări și pe de altă parte presupune acordul partidului din care face parte persoana desemnată, pentru că scopul desemnării este acela de a construi un Guvern valid, un Guvern cu o majoritate, scopul desemnării nu este de a crea o problemă unui partid", a declarat Fenechiu la RFI.

Solicitat să spună mai clar dacă președintele Nicușor Dan a încălcat sau nu Constituția, senatorul PNL a răspuns: „Da, în opinia mea, Nicușor Dan a încălcat Constituția. Eu cred că o sesizare la CCR pe conflict între autorități e o chestiune care ar putea să primească o dezlegare interesantă de la CCR, care să ne ajute pe viitor".

Întrebat dacă gestul lui Nicușor Dan este un motiv pentru suspendarea președintelui, Daniel Fenechiu a răspuns: „Nu, să nu exagerăm! Eu am spus că a încălcat Constituția pe această procedură, nu am vorbit de suspendare (...). Miza într-o țară sănătoasă la cap nu e să suspenzi președintele. Adică faptul că președintele la un moment dat are altă interpretare a Constituției nu înseamnă că trebuie să-l suspenzi, înseamnă că actul respectiv trebuie să fie constatat ca fiind neconstituțional și președintele să fie obligat să respecte procedura constituțională și să emită alt act, cu respectarea procedurii".

Daniel Fenechiu spune că Adrian Veștea poate fi exclus din PNL doar de către Congres.

„Domnul Veștea este prim-vicepreședinte. Din punct de vedere statutar, nu poate fi exclus decât de Congres din PNL. Eu nu sunt un tip atât de revoluționar. Nu știu dacă în momentul de față soluția este excluderea sau nu, pentru că domnul Veștea va trebui să facă o informare colegilor în legătură cu ce s-a întâmplat, care au fost rațiunile care au stat la baza desemnării sale", a mai spus senatorul liberal.

Întrebat care tabără este mai consistentă acum în PNL, cea pro sau cea anti Bolojan, senatorul a răspuns: „Mi-e greu să vă spun. Eu cred că partidul va rămâne strâns în jurul lui Ilie Bolojan (...). Important este să fim raționali, să fim echilibrați și principiali".

Întrebat care e riscul ca PNL să se rupă, Daniel Fenechiu a precizat: „În momentul în care un număr de colegi sunt nemulțumiți de decizia Biroului Național, orice lucru este posibil. Deci un risc există, nu cred că este foarte mare, dar nu poate fi evitat, pentru că este evident că pot exista mișcări sau poziționări ale unor colegi, care probabil pot să aprecieze că nu se regăsesc în modul în care face politică conducerea PNL”.

(sursa: Mediafax)