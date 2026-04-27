Daniel Fenechiu anunță că PNL nu exclude anticipatele dacă moțiunea PSD-AUR trece

de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   17:15
Sursa foto: Jurnalul/ PNL ia în calcul anticipatele ca replică la alianța conjuncturală PSD-AUR.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, declară că partidul său ar merge în opoziție dacă moțiunea PSD-AUR dărâmă Guvernul Bolojan. „Sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare de moțiune", a spus Fenechiu.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat că partidul său ar merge în opoziție dacă moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va dărâma guvernul condus de Ilie Bolojan. Alegerile anticipate nu sunt excluse.

Fenechiu a reamintit că Biroul Politic Național al PNL a decis că, în ipoteza în care PSD dărâmă Guvernul Bolojan, nu va mai exista colaborare cu social-democrații. Întrebat despre variante alternative, liderul senatorilor liberali a fost direct: opoziția este singura opțiune, iar alegerile anticipate nu sunt excluse.

„Sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare", a spus Fenechiu, adăugând că PNL se află pe un trend crescător și că românii care vor reforma au o singură opțiune de vot.

Fenechiu nu exclude că moțiunea poate pica. Spune că sunt parlamentari social-democrați care nu sunt de acord cu această decizie. Recunoaște însă că votul împotriva partidului atrage repercusiuni și că situația este complicat de analizat.

„Sunt social-democrați, sunt membri AUR, sunt peste tot oameni care nu sunt de acord cu această decizie", a afirmat senatorul liberal.

Fenechiu a asigurat că din partea celor 22 de senatori PNL nu vor fi surprize. Liberalii vor susține Guvernul Bolojan și vor încerca să convingă parlamentari din alte partide să nu voteze moțiunea. Discuțiile individuale în Parlament sunt, potrivit acestuia, o practică obișnuită pentru orice proiect legislativ.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: fenechiu pnl opozitie alegeri anticipate
