Fifor: Guvernarea Bolojan înseamnă austeritate pe pâine, nu reformă. Doar concedieri, taxe și haos

„O sută de zile – o perioadă suficient de lungă pentru ca fiecare român să înțeleagă ce înseamnă, de fapt, așa-zisa reformă a statului: austeritate pe pâine”, Mihai Fifor într-o postare publică prin care critică bilanțul guvernului Bolojan.

Potrivit acestuia, „reforma” invocată de premier există doar în discursuri și în retorica despre „greaua moștenire”, în timp ce românii se confruntă cu taxe mai mari, venituri reduse și amenințări constante cu disponibilizări.

Social-democratul susține că, după 100 de zile de guvernare, „economia este frânată, inflația rămâne cu două cifre, deficitul bugetar nu s-a redus, iar populația este împovărată și lipsită de încredere, cu iarna bătând la ușă”.

Criticile vizează în special pachetul de măsuri prin care Guvernul intenționează să disponibilizeze 13.000 de angajați din sistemul public, pentru o economie estimată la doar 1,15 miliarde de lei — „adică 0,06% din PIB”, în timp ce „evaziunea fiscală de peste 160 de miliarde rămâne neatinsă”.

„Nu e reformă a administrației, e doar un nou capitol din ciclul cu barda după bugetari, care nu produce decât haos”, afirmă Mihai Fifor, adăugând că adevărata reformă ar trebui să fie făcută „cu respect pentru oameni” și prin decizii asumate la nivel local, de către primari și președinți de consilii județene.

În opinia acestuia, „adevărata urgență, în mod bizar invizibilă pentru premier, rămâne lupta cu marea evaziune și stimularea economiei reale”. El avertizează că, fără măsuri pentru investiții, producție și sprijinirea mediului de afaceri, România riscă să intre într-o spirală a austerității și a sărăciei.

„Deocamdată, nici în administrația centrală, nici în cea locală, nimeni nu știe ce vor mai naște orgoliul și încăpățânarea nemăsurate ale premierului. Iar nesiguranța din instituții, în pragul iernii, e devastatoare pentru oameni – oameni care, în marea lor majoritate, muncesc cinstit și din greu pentru ziua de mâine. Și, totuși, care e rezultatul măsurilor luate în aceste 100 de zile? Răspunsul e la fel de simplu: austeritate și cam atât. Aceasta este, de fapt, guvernării Bolojan după primele 100 de zile”, încheie Fifor.

