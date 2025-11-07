Firea: Cea mai mare palmă a fost dată de către acest Guvern familiilor

Firea, propusă pentru funcţia de vicepreşedinte al PSD, a criticat, la Congresul extraordinar al partidului, anularea programelor pentru creşterea natalităţii, în contextul în care România se află pe ultimul loc în Europa din acest punct de vedere.



"Din punctul meu de vedere - ca femeie, ca mamă, ca social-democrată - cea mai mare palmă a fost dată familiilor din România de către acest Guvern. Nu poţi să vii să spui că rezolvi problema deficitului - şi Olguţa (Vasilescu) ne-a arătat cu cifre că este o falsă problemă, doar pentru a arunca anatema, din nou, pe PSD - şi să spui că te echilibrezi cu bani de la pensionari, de la mame, de la copii. Să îi spui unei femei care creşte un copil nu numai că nu o ajuţi, nu numai că nu faci nimic pentru ea, ci că îi iei şi acea sumă, spunând că ea trebuie să se asigure în plus, pentru că este deja o povară financiară... Suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte natalitatea", a explicat ea.



Gabriela Firea a mai susţinut că persoanele care au participat la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului, dar care au criticat în trecut investiţiile în acest lăcaş de cult, au tratat, de fapt, slujba religioasă drept "un spectacol".



"Am văzut - şi cuvântul ipocrizie e prea mic - cum la momentul sfinţirii Catedralei Mântuirii Neamului s-au înghesuit, pe lângă oameni care au contribuit la ridicarea acesteia şi care au susţinut-o, atei, agnostici, oameni care ne-au blamat şi ne-au făcut 'pupători de moaşte', oameni care au aruncat cu pietre în primarii care au propus, iar consilierii au votat, ca parte din sumele alocate bugetelor locale să meargă către Catedrala Mântuirii Neamului. S-au dus la oportunităţi de imagine", a afirmat fostul primar al Capitalei.



Conform acesteia, în timpul guvernărilor social-democrate, Cultura şi Educaţia au avut "un loc aparte", însă partidele de dreapta au tăiat fondurile alocate acestor domenii.



"M-aş bucura măcar să observ că, din partea aşa-numitei drepte politice, există respect pentru spectacolele adevărate de la teatru, din centrele culturale, de la Filarmonică, de la Operă, de la Operetă. Dar nu vedeţi că ei sunt cei care au tăiat fondurile şi din domeniul cultural? Vedeţi că actorii, regizorii, personalul tehnic - toţi ies acum în faţă şi spun că pe vremea PSD nimeni nu şi-a permis aşa ceva şi că în timpul guvernărilor social-democrate întotdeauna Cultura a avut un loc aparte", a transmis europarlamentara.



Ea şi-a exprimat speranţa ca, după Congresul PSD, să urmeze o etapă în care social-democraţii să recâştige electoratul care s-a îndepărtat de partid.



"Mi-aş dori, dragii mei, să nu mai trebuiască să improvizaţi sigle, să nu mai trebuiască să îndulciţi culoarea roşie, să o faceţi mai roz, mai albă, mai gri, să nu realizaţi tot felul de alianţe locale şi munca voastră să nu mai fie umbrită, pentru că dumneavoastră sunteţi cei care asigură bunăstarea şi dezvoltarea locală. Dar, din păcate, de la Bucureşti, de la centru, nu numai că nu aţi fost ajutaţi, aţi fost încurcaţi. Şi mi-aş dori ca noi toţi să ne facem, aici, un jurământ, astfel încât politica la nivel naţional a acestei formaţiuni politice să nu mai fie o piatră de moară pentru niciun ales. Dimpotrivă, să fie un motiv de mândrie de a candida sub sigla PSD, culoarea roşie şi cei trei trandafiri", a evidenţiat Firea.

